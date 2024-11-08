Хто може отримати безкоштовні стоматологічні послуги в Україні: відповідь МОЗ

Українські військовослужбовці та ветерани мають можливість безкоштовно отримати стоматологічні послуги у 332 медичних закладах по всій країні у межах пілотного проєкту Міністерства охорони здоров'я.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МОЗ.

Проєкт "Зубопротезування для захисників" стартував у квітні 2024 року.

Повідомляється, що вже понад 7 000 осіб скористалися послугами лікування зубів та зубопротезування.

У МОЗ додали, що за останні 7 місяців на оплату цих послуг було виділено близько 42 млн грн, і ще 750 млн грн заплановано в державному бюджеті на 2025 рік.

Таким чином, пропонується безкоштовне надання двох послуг: зубопротезування (група послуг №1) та зуболікування (група послуг №2).

Міністерство звернуло увагу на те, що гранична вартість послуг зі зубопротезування не може перевищувати 14 984 грн, зі зуболікування - 24 952 грн.

Завдяки проєкту, можуть отримати комплексну стоматологічну допомогу:

учасники бойових дій,

особи з інвалідністю внаслідок війни,

ветерани,

військові, які ще не мають статусу УБД, але продовжують виконувати бойові завдання.

Зазначається, що для отримання послуг необхідно надати оригінали наступних документів:

паспорт громадянина України,

облікова картка платника податків,

посвідчення (учасника бойових дій/особи з інвалідністю внаслідок війни),

посвідчення учасника війни та/або військовий квиток осіб рядового, сержантського і старшинського складу).

У МОЗ пояснили, що ця ініціатива має на меті забезпечити підтримку та комфортне життя українських захисників.

Відомо, що наразі проєкт діє у 23 областях, найактивніше представлений у Полтавській, Харківській та Тернопільській областях.

Раніше Мінсоцполітики спростило доступ до реабілітації ветеранів та військовослужбовців.