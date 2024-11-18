"Плюси" для захисників: як працюватиме нова програма підтримки військовослужбовців
Міністерство оборони України планує запустити нову ініціативу - Загальнонаціональну програму підтримки військовослужбовців під назвою "Плюси".
Про це заявила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг "МОУ. Цифровізація. Підсумки 2024".
За словами посадовиці, програма створює систему лояльності для військових, яка включатиме:
- Бонуси та знижки на товари та послуги;
- Пріоритетний доступ до певних категорій продуктів;
- Віртуальну валюту, співзвучну із концепцією "Армія+".
Черногоренко наголосила, що до програми долучаться 100 провідних бізнесів України, які підпишуть меморандум із Міноборони.
Серед перших партнерів уже погодилися стати такі компанії, як "Укрзалізниця", "Розетка", "Укрнафта" та "Нова пошта".
Таким чином, програма "Плюси" буде спрямована на створення екосистеми підтримки для військовослужбовців і стимулювання співпраці між державою та бізнесом.
Відомо, що ініціатори програми вже запрошують інші компанії долучатися до проєкту, аби розширити можливості підтримки захисників України.
Додамо, що в Україні вже існує безліч різних програм з підтримки та допомоги як військовослужбовцям, так і ветеранам у багатьох сферах.
Наприклад, у сфері надання медичних послуг було запроваджено декілька безкоштовних ініціатив. Так, в Україні ветерани та військовослужбовці можуть отримувати стоматологічні послуги, не переймаючись за їх оплату.
Нагадаємо, що в Україні хочуть запровадити особливі умови для роботи підприємців - ветеранів.
Їм планується надавати ряд додаткових преференцій, які дозволять їм простіше запускати і вести власні бізнеси. Це можуть бути, зокрема, гранти, пільгові кредити, компенсація відсоткових ставок за кредитами, підтримка у сфері лізингу тощо.
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