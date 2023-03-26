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Ветеран "Денвера" могутнім слемданком декласував "Мілуокі": момент дня в НБА

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Денвер, Неділя 26 березня 2023 09:52
Ветеран "Денвера" могутнім слемданком декласував "Мілуокі": момент дня в НБА Фото: Джефф Грін здолав опір Янніса Адетокунбо (nba.com)
Автор: Антон Федорців

Хіт-парад найкращих миттєвостей ігрового дня в Національній баскетбольній асоціації очолив важкий форвард "Денвер Наггетс" Джефф Грін.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний YouTube-канал NBA.

36-річний американець запам'ятався епізодом у фінальній чверті проти "Мілуокі". Він отримав передачу перед дугою і фінтом обійшов Холідея. А далі виконав ефектний стрибок і в силовій манері однією рукою вгатив м'яч згори. Зірковий Янніс не завадив.

Стараннями Гріна та компанії "Денвер" розгромив "Бакс" на домашній арені (129:106). Перемога стала для "Наггетс" 50-ю у регулярному чемпіонаті 2022/23. Команда залишається лідером Західної конференції, а "Мілуокі" – перший на Сході. Обидва колективи гарантували місця в плей-офф.

Сам Грін провів на паркеті майже 20 хвилин. За цей час він встиг набрати 7 очок, зробив 2 підбирання і віддав 1 асист. Найрезультативнішим у матчі став лідер "Бакс" Янніс Адетокунбо (31 пункт).

Хто такий Джефф Грін

Уродженець Меріленда, на студентському рівні виступав за "Джорджтаун Гойяс". Обраний "Бостоном" під п'ятим номером драфту НБА-2007.

У результаті обміну опинився в складі "Сіетл Суперсонікс". Разом із командою переїхав до Оклахоми. За підсумками дебютного сезону потрапив до Збірної новачків. Пізніше захищав кольори "Бостона", "Мемфіса", "Кліпперс", "Орландо", "Клівленда", "Вашингтона", "Юти", "Г'юстона", "Брукліна".

У лавах "Денвера" опинився перед сезоном 2021/22. Середні цифри нинішньої кампанії – 7.8 очок, 2.5 підбирання, 1.1 передача, 0.3 перехоплення за 19.2 хвилин у грі.

До слова, напередодні форвард "Мемфіса" Джексон-мол. очолив підбірку моментів із комбінацією проти "Г'юстона".

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