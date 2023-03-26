Ветеран "Денвера" мощным слэм-данком деклассировал "Милуоки": момент дня в НБА

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный YouTube-канал NBA .

36-летний американец запомнился эпизодом в финальной четверти против "Милуоки". Он получил передачу перед дугой и финтом обошел Холидея. А дальше выполнил эффектный прыжок и в силовой манере одной рукой вонзил мяч сверху. Звездный Яннис не помешал.

Стараниями Грина и компании "Денвер" разгромил "Бакс" на домашней арене (129:106). Победа стала для "Наггетс" 50-й в регулярном чемпионате 2022/23. Команда остается лидером Западной конференции, а "Милуоки" – первый на Востоке. Оба коллектива гарантировали места в плей-офф.

Сам Грин провел на паркете около 20 минут. За это время он успел набрать 7 очков, сделал 2 подбора и отдал 1 ассист. Самым результативным в матче стал лидер "Бакс" Яннис Адетокунбо (31 пункт).

Кто такой Джефф Грин

Уроженец Мэриленда, на студенческом уровне выступал за "Джорджтаун Хойяс". Выбран "Бостоном" под пятым номером драфта НБА-2007.

В результате обмена оказался в составе "Сиэтл Суперсоникс". Вместе с командой переехал в Оклахому. По итогам дебютного сезона попал в Сборную новичков. Позже защищал цвета "Бостона", "Мемфиса", "Клипперс", "Орландо", "Кливленда", "Вашингтона", "Юты", "Хьюстона", "Бруклина".

В рядах "Денвера" оказался перед сезоном 2021/22. Средние цифры нынешней кампании – 7.8 очков, 2.5 подбора, 1.1 передача, 0.3 перехвата за 19.2 минут в игре.