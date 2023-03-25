Форвард "Мемфіса" реалізував данк після сет-апу партнера: момент дня в НБА

Нагорі підбірки найкрутіших епізодів ігрового вечора в Національній баскетбольній асоціації опинився важкий форвард "Мемфіс Гріззліс" Джарен Джексон-молодший.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний YouTube-канал NBA .

Молодий американець підкорив моментом наприкінці другої чверті. У стрімкій атаці "Мемфіса" перед великою перервою універсал "Гріззліс" Брукс від щита асистував Джексону, який виконав слемданк двома руками. Оборонці "Г'юстона" виконали роль статистів.

Завдяки розгромній перемозі над "Рокетс" (151:114) теннесійці достроково оформили вихід у плей-офф сезону. Тепер головним завданням "Мемфіса" залишається боротьба за першість у Західній конференції НБА з "Денвером". Г'юстонці залишилися безнадійним аутсайдером.

Сам Джексон-молодший провів на паркеті 25,5 хвилин. За цей час він встиг набрати 18 очок, зробив 7 підбирань і віддав 2 передачі. Найрезультативнішим у матчі став оборонець "Гріззліс" Кеннард (30 пунктів).

Хто такий Джарен Джексон-молодший

Уродженець Нью-Джерсі, на студентському рівні виступав за "Мічиган Стейт Спартанс". Обраний "Мемфісом" на драфті НБА-2018 під четвертим набором.

У складі "Гріззліс" проводить п'ятий сезон поспіль. Восени 2021-го підписав 4-річний контракт із "Мемфісом", за яким заробить 105 млн доларів. Учасник Матчу всіх зірок-2023, а в складі збірної США тріумфував на ЧС-2016 серед 17-річних.

Син чемпіона НБА-1999 Джарена Джексона, який тоді захищав кольори "Сан-Антоніо". Мати – Террі Джексон – працює виконавчим директором Жіночої національної асоціації баскетболісток.