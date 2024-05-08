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Ветеран-бомбардир і новачок-аутсайдер забрали нагороди туру УПЛ

Фото: Андрій Ярмоленко мчить до бомбардирського рекорду ліги (facebook.com/fcdynamoua)
Автор: Антон Федорців

Вітчизняна Прем'єр-ліга за підсумками 27-го туру віддала призи найкращим гравцеві та тренеру представникам київського "Динамо" та рівненського "Вереса" відповідно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт УПЛ.

Вінгер столичного гранда Андрій Ярмоленко – футболіст туру чемпіонату України. Він доклався до розгрому "біло-синіми" ковалівського "Колоса" (5:0).

Ветеран вийшов у стартовому складі киян. На старті другої половини Ярмоленко оформив другий м'яч "Динамо". Він отримав передачу Бражка перед штрафним майданчиком, ефектно розвернувся і правою поклав у нижній кут воріт "хліборобів".

Натомість керманич "Вереса" Олег Шандрук – найкращий тренер 27-го туру. Молодий фахівець на чолі "народного клубу" здобув надважливу перемогу над закарпатським "Минаєм" (3:1) у боротьбі за виживання. Завдяки домашньому успіху рівняни піднялися в зону перехідних матчів.

Найкращих гравця і тренера туру на першому етапі назвали журналісти низки видань, зокрема і РБК-Україна, а на другому за номінантів голосували вболівальники в соцмережах Прем'єр-ліги. Ярмоленко випередив Гаджиєва, Михайленка та Краснопіра. Шандрук же виявився кращим за Шовковського, Максимова та Скрипника.

 

До слова, напередодні Сікан і Шовковський забрали призи УПЛ за квітень.

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ВересДинамоЯрмоленкоЧемпіонат УкраїниУПЛ