"Динамо" за тайм розтрощило "Колос" у Прем'єр-лізі

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку .

Україна, Прем'єр-ліга, 27-й тур

"Динамо" – "Колос" – 5:0

Голи: Бондаренко, 48 (автогол), Ярмоленко, 51, Буяльський, 52, Кабаєв, 68, Волошин, 71

Після обережного дебюту зустрічі столичний гранд підняв темп ближче до середини першого тайму. Особливо гострими були стандарти у виконанні киян. Зокрема, Попов головою пробив повз стійку, а після однієї з подач Буяльського з кутового м'яч у метушні лише дивом не влетів у ворота.

Проте, головні події на полі відбулися після перерви. Отримавши настанови від Олександра Шовковського роздягальні, "Динамо" просто зім'яло "хліборобів" у другій половині. Справу було зроблено за чотири ударні хвилини на початку 45-хвилинки, а старт розгрому дав Бондаренко, зрізавши м'яч у власні ворота після штрафного.

Його порив підтримали кияни. Ось Ярмоленко отримав передачу від Бражка та з розвороту відправив м'яч у кут воріт "Колоса". У наступній же атаці потроїв перевагу "Динамо" Буяльський – хавбек забрав м'яч в опонента на лівому фланзі атаки, зіграв у стінку з Шапаренком і пробив Фесюна.

Після невеликого перепочинку "біло-сині" забили ще двічі. На 68-й хвилині Волошин із правого флангу перевів м'яч у центр на Шапаренка, а той вивів на ударну позицію Кабаєва – 4:0. Ще за три хвилини Волошин із меж штрафного замкнув передачу Караваєва з флангу та встановив остаточний результат поєдинку.

Завдяки перемозі "Динамо" продовжить чинити тиск на "Шахтар" нагорі турнірної таблиці УПЛ. Кияни набрали 63 очки та всього на пункт відстають від "гірників". Щоправда, підопічні Маріно Пушіча ще не зіграли свій матч туру проти одеського "Чорноморця". Тим часом "Колос" – на 9-й позиції (29 очок).