RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Ветеран-бомбардир и новичок-аутсайдер забрали награды тура УПЛ

Фото: Андрей Ярмоленко несется к бомбардирскому рекорду лиги (facebook.com/fcdynamoua)
Автор: Антон Федорцив

Отечественная Премьер-лига по итогам 27-го тура отдала призы лучшим игроку и тренеру представителям киевского "Динамо" и ровненского "Вереса" соответственно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт УПЛ.

Вингер столичного гранда Андрей Ярмоленко – футболист тура чемпионата Украины. Он приложился к разгрому "бело-синими" ковалевского "Колоса" (5:0).

Ветеран вышел в стартовом составе киевлян. На старте второй половины Ярмоленко оформил второй мяч "Динамо". Он получил передачу Бражко перед штрафной, эффектно развернулся и правой уложил в нижний угол ворот "хлеборобов".

В свою очередь наставник "Вереса" Олег Шандрук – лучший тренер 27-го тура. Молодой специалист во главе "народного клуба" одержал сверхважную победу в борьбе за выживание над закарпатским "Минаем" (3:1). Благодаря домашнему успеху ровенчане поднялись в зону переходных матчей.

Лучших игрока и тренера тура на первом этапе назвали журналисты ряда изданий, в том числе и РБК-Украина, а на втором за номинантов голосовали болельщики в соцсетях Премьер-лиги. Ярмоленко опередил Гаджиева, Михайленко и Краснопира. Шандрук же оказался лучше Шовковского, Максимова и Скрипника.

 

К слову, накануне Сикан и Шовковский забрали призы УПЛ за апрель.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ВересДинамоЯрмоленкоЧемпионат УкраиныУПЛ