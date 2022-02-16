Атмосферный фронт несет в Украину дожди и потепление: синоптик дала прогноз на завтра

По словам синоптика, в Украине ожидаются порывы ветра, до 15-22 метров в секунду. Во всех областях, кроме востока и юга, пройдут дожди.

"Атмосферный фронт принесет 17 февраля в западные, северные и центральные области Украины дожди. В Карпатах дождь может смешиваться временами с мокрым снегом, осадки в горах предполагаются сильными", - отметила эксперт.

Диденко предупреждает, что в четверг температура воздуха ожидается высокой.

"Ночью +1+4 градуса, а днем ​​предполагается +5+11 градусов, в южной части +9+14 градусов. В восточных областях и на северо-востоке воздух будет свежее, ночью от 2 мороза до 2 тепла, днем ​​0+4 градуса", - заявила Диденко.

Что касается украинской столицы, то, несмотря на ветер, погода будет весенняя, до +8 градусов, однако во второй половине дня будут осадки.

Фото: карта атмосферного фронта (Facebook Наталка Диденко)