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Температурные качели. После потепления в Украину вернутся дожди со снегом

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Украина, Понедельник 14 февраля 2022 15:56
Температурные качели. После потепления в Украину вернутся дожди со снегом Фото: В Украину нагрянут дожди (depositphotos)
Автор: РБК-Украина

В начале недели в Украине будет царить солнечная погода, однако ночью будет держаться минусовая температура. В некоторых областях потеплеет до +8 градусов, но вскоре ожидаются осадки в виде дождя.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на данные Укргидрометцентра.

14 февраля

На севере страны столбики термометров днем показывают +3…+5, а ночью -3…-5. Осадков не предвидится. В столице будет царить теплая погода, без осадков. Днем +4…+6, а ночью будет холоднее -2…-4.

В западных регионах также будет сухо и тепло. Теплее всего будет: в Ивано-Франковской, Волынской и Львовской областях. Средняя температура показывает +6…+8, а ночью -3…-5.

На юге Украины ожидается +5…+7, а ночью -2…-4. В центральных и восточных областях будет царить весенняя погода. Осадков не будет. Днем +5…+7, а ночью -3…-5.Температурные качели. После потепления в Украину вернутся дожди со снегом

15 февраля

В центральной Украине будет держаться сухая и солнечная погода. Днем столбики термометров будут показывать +5…+7, а ночью будет минусовая температура -3…-5.

На западе страны, в Ужгороде, будут осадки, а в остальной части - сухо и тепло (днем +7…+9, а ночью -3…-5).

На севере и востоке днем ожидается безоблачная погода. В Харькове ночью грядут морозы -10…-12.

На юге Украины температура держится в районе +5…+7, а ночью -1…-3. В Киеве днем термометр показывает +6…+8, а ночью 1…-3.Температурные качели. После потепления в Украину вернутся дожди со снегом

16 февраля

В западном регионе начнутся дожди. Температура днем +6…+8, а ночью 0…-2.

На севере и востоке погода остается без изменений, днем +4…+6, а ночью -5…-7. В центре столбики термометров показывают +6…+8, а ночью -2…-4.

В южных областях - тепло и без осадков. Днем +7…+9, а ночью -1…1. В столице столбики термометров показывают +6…+8, а ночью +1…-3.Температурные качели. После потепления в Украину вернутся дожди со снегом

17 февраля

Почти по всей территории Украины, кроме юга, ожидается дождь. В западных областях будет днем -8...-10, а ночью - 0...2.

На севере, востоке и центре ночью будут морозы до 19 градусов, а днем -7...-9. В южном регионе ожидается солнечная погода, днем столбики термометра покажут -1...-3, а ночью -10...-12 градусов.

В Киеве целый день будет дождь, температура воздуха днем 3...5, а ночью - 0...2 градуса.

Температурные качели. После потепления в Украину вернутся дожди со снегом

18 февраля

В пятницу будет ухудшение погодных условий, в некоторых областях выпадет снег.

На западе будет +4…+6, а ночью +1…+3. В Житомирской области и на севере ожидаются осадки в виде мокрого снега. На востоке и в центре усилятся дожди, температура обещает быть днем +4…+6, а ночью +2…+4.

В южных регионах теплее всего, столбики термометров будут показывать днем +8…+10, а ночью +2…+4. В Киеве будет снег с дождем, а температура днем +3…+5, а ночью 0...+2.Температурные качели. После потепления в Украину вернутся дожди со снегом

Напомним, ранее мы писали, как украинцам подготовиться к переходу на летнее время.

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