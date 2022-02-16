Атмосферний фронт несе в Україну дощі та потепління: синоптик дала прогноз на завтра

За словами синоптика, в Україні очікуються пориви вітру до 15-22 метрів за секунду. У всіх областях, крім сходу та півдня, пройдуть дощі. У Карпатах прогнозують дощ зі снігом.

"Атмосферний фронт принесе 17-го лютого в західні, північні та центральні області України дощі. У Карпатах дощ може змішуватися часом із мокрим снігом, опади в горах передбачаються сильними", - зазначила експерт.

Діденко попереджає, що у четвер температура повітря очікується високою.

"Вночі +1+4 градуси, а вдень передбачається +5+11 градусів, у південній частині +9+14 градусів. У східних областях та на північному сході повітря буде свіже, вночі від 2 морозу до 2 тепла, вдень 0+4 градуси", - заявила Діденко.

Щодо української столиці, то, незважаючи на вітер, погода буде весняною, до +8 градусів, однак у другій половині дня будуть опади.

Фото: карта атмосферного фронту (Facebook Наталка Діденко)