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Порывы ветра до 30 м/с. Украинцев предупредили об ухудшении погоды

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Украина, Среда 16 февраля 2022 13:38
Порывы ветра до 30 м/с. Украинцев предупредили об ухудшении погоды Фото: спасатели предупредили украинцев об изменениях в погоде (Getty Images)
Автор: Каролина Гайдук

Погода в Украине в четверг, 17 февраля, в некоторых регионах ухудшится. Объявлен желтый уровень опасности и порывы ветра.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Государственной службы с чрезвычайных ситуаций.

По данным ведомства, ночью в западных областях будут порывы ветра 15-20 м/с, в Карпатах 25-30 м/с (желтый уровень опасности).

В украинской столице порывы ветра ожидаются днем.

"17 февраля в Киевской области и в столице днем ​​порывы ветра 15-20 м/с (желтый уровень опасности)", - отмечается на сайте ГСЧС.

Отметим, что в Карпатах спасатели предупреждают о возможном сходе снежных лавин.

Напомним, что ранее мы сообщили, какая будет погода по всей территории Украины до конца рабочей недели.

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ГСЧС
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