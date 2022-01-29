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Ветер до 18 м/с. В Киеве объявлено штормовое предупреждение

Автор: Артем Горовенко

Погода в Киеве 29 января 2022 года будет ветреной. Утром и днем ожидаются порывы до 18 метров в секунду.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям.

Сообщается, что по данным Гидрометцентра, в Киеве в ближайший час ожидаются порывы ветра 15-18 м/с (I уровень опасности, желтый). Сильный ветер сохранится утром и днем.

Отметим, сегодня в северных, восточных и частично центральных областях Украины ожидаются снегопады, без осадков будет только на западе страны. В столице также сегодня ожидается небольшой снег.

Напомним, ранее сообщалось, что в воскресенье, 30 января, в Украине ожидаются еще более сильные снегопады, а максимальная температура воздуха днем составит +4.

Отметим, по данным климатологов, метеорологическая зима в Киеве началась только в третьей декаде декабря.

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