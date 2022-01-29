RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Вітер до 18 м/с. У Києві оголошено штормове попередження

Автор: Артем Горовенко

Погода в Києві 29 січня 2022 року буде вітряною. Вранці і вдень очікуються пориви до 18 метрів на секунду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій.

Повідомляється, що за даними Гідрометцентру, в Києві в найближчу годину очікуються пориви вітру 15-18 м/с (I рівень небезпеки, жовтий). Сильний вітер збережеться вранці і вдень.

Відзначимо, сьогодні в північних, східних і частково центральних областях України очікуються снігопади, без опадів буде тільки на заході країни. У столиці також сьогодні очікується невеликий сніг.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в неділю, 30 січня, в Україні очікуються ще сильніші снігопади, а максимальна температура повітря вдень становитиме + 4.

Зазначимо, за даними кліматологів, метеорологічна зима в Києві почалася тільки в третій декаді грудня.

Читайте РБК-Україна в Google News
КиївПогода в Україні