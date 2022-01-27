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Снегопады накроют всю Украину: какая будет погода на выходные

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Киев, Четверг 27 января 2022 15:55
Снегопады накроют всю Украину: какая будет погода на выходные Фото: синоптики предупредили о снегопадах на выходные (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Синоптики дали прогноз погоды на выходные - 29-30 января. В Украине ожидаются снегопады и морозы ночью до -6.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Укргидрометцентр.

Прогноз погоды на субботу

Почти по всей территории Украины снегопады. Такая погода обойдет только западную часть, там будет просто облачно. Температура воздуха составит:

  • на западе днем 0-2, а ночью 0-2,
  • на севере днем -1 + 1, ночью так же,
  • на востоке днем -1 + 1, так же и ночью,
  • на юге днем +1+3, а ночью -1+1,
  • в центре днем 0-2, а ночью -1+1.

Снегопады накроют всю Украину: какая будет погода на выходные

Прогноз на воскресенье

30 января еще больше заснежит. Снегопады будут во всех областях. Температура воздуха составит:

  • на западе днем 0 + 4, а ночью-2-4,
  • на севере днем -1 + 1, ночью-3-5,
  • на востоке днем -1 + 1, так-3-5,
  • на юге днем + 1 + 3, а ночью-3-5,
  • в центре днем 0-2, а ночью-4-6.

Снегопады накроют всю Украину: какая будет погода на выходные

Напомним, в Украине ожидается ухудшение погодных условий.

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