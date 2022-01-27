Снегопады накроют всю Украину: какая будет погода на выходные
Фото: синоптики предупредили о снегопадах на выходные (Виталий Носач, РБК-Украина)
Синоптики дали прогноз погоды на выходные - 29-30 января. В Украине ожидаются снегопады и морозы ночью до -6.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Укргидрометцентр.
Прогноз погоды на субботу
Почти по всей территории Украины снегопады. Такая погода обойдет только западную часть, там будет просто облачно. Температура воздуха составит:
- на западе днем 0-2, а ночью 0-2,
- на севере днем -1 + 1, ночью так же,
- на востоке днем -1 + 1, так же и ночью,
- на юге днем +1+3, а ночью -1+1,
- в центре днем 0-2, а ночью -1+1.
Прогноз на воскресенье
30 января еще больше заснежит. Снегопады будут во всех областях. Температура воздуха составит:
- на западе днем 0 + 4, а ночью-2-4,
- на севере днем -1 + 1, ночью-3-5,
- на востоке днем -1 + 1, так-3-5,
- на юге днем + 1 + 3, а ночью-3-5,
- в центре днем 0-2, а ночью-4-6.