Весняні неприємності для авто: як захистити машину від бітуму та інших дорожніх сюрпризів

Влітку автомобіліст не має багатьох з тих проблем, які готують для нього решта сезонів. Але кілька реальних загроз для автомобіля все одно є, і якщо не підстрахуватись від них завчасно, на пам’ять про літо можуть залишитись вельми виразні відмітини.
Про те, як захистити кузов автомобіля від характерних літніх неприємностей, читайте в матеріалі РБК-Україна.
При підготовці статті були використані публікації видань AutoBild, Autocar та сайтів компаній-виробників автохімії.
Якщо говорити про повсякденну експлуатацію, о літній порі шкоду автомобілю можуть завдати не лише висока швидкість та вибоїни на дорозі. Як і взимку, своє вагоме слово може сказати природа, та й людина своєю, так би мовити, господарською діяльністю несе автомобілістові кілька загроз.
На щастя, технології українських шляховиків останнім часом суттєво вдосконалились. Але методи сумнозвісного ямкового чи більш глобального поточного ремонту часом залишаються варварськими. Основних небезпек дві.
Проблема не менш зловредна, аніж бітум: є види соків та смол, які не може прибрати з кузова навіть глибоке полірування – настільки міцними виявляються потім ці краплини, додатково запечені на сонці. Є також чимало менш стійких, але теж малоприємних “опадів” з квітучих дерев, якими літо прикрашає наші кузови.
Рецепт тут нескладний: по-перше, намагайтесь не паркуватись під підозрілими деревами в сезон цвітіння, а по-друге, відразу прибирайте з фарби точки, краплини та суцвіття. Для цього можна використовувати препарати типу "антімошка" чи спеціальні очисники. Головне тут – не дати сторонній речовині запектися на фарбі або в’їстися в неї.
Справді небезпечна субстанція, яку виділяють птахи, може пошкодити фарбу будь-якої пори, але саме влітку, коли фарба і лак розм’якшені спекою, ймовірність неприємностей найбільша. Пташиний послід містить кислоту, яка – на щастя, не завжди – може змінити колір фарби та викликати розтріскування лаку. Намагайтеся швидше прибирати ці пташині мітки, і все буде гаразд.
Небайдужі автовласники напередодні сезону активної експлуатації і далеких поїздок невідомими шляхами вживають превентивні заходи для збереження кузова.
Збереження товарного вигляду машини важливе, якщо вона молода і ви маєте на увазі продавати її у найближчі роки. Відповідно, в такому випадку є сенс витрачатись на підтримання лакофарбового покриття у гарному стані. Ще раз наголосимо, що деякі літні "відмітини" не можна буде усунути навіть традиційним передпродажним засобом – професійним глибоким поліруванням, адже деякі види речовин псують лак та фарбу на всю їхню товщину. Ну а спосіб захисту обирайте згідно ваших можливостей і ринкових перспектив вашої машини на випадок її продажу.
Нагадаємо, нещодавно РБК-Україна розповідало, як вибрати найкращий другий автомобіль в родину.