Весняні неприємності для авто: як захистити машину від бітуму та інших дорожніх сюрпризів

Якщо говорити про повсякденну експлуатацію, о літній порі шкоду автомобілю можуть завдати не лише висока швидкість та вибоїни на дорозі. Як і взимку, своє вагоме слово може сказати природа, та й людина своєю, так би мовити, господарською діяльністю несе автомобілістові кілька загроз.

Ремонт шляхів

На щастя, технології українських шляховиків останнім часом суттєво вдосконалились. Але методи сумнозвісного ямкового чи більш глобального поточного ремонту часом залишаються варварськими. Основних небезпек дві.

Бітум . Чорний смолистий нафтопродукт, який шляховики використовують як в'яжучу речовину, добре прилипає не лише до асфальту, а й до шин. А вже з коліс відцентрова сила охоче розкидає чорну гидоту по боковинах кузова. Прикрість у тому, що часто прибрати бітум повністю неможливо – буває, що вже за кілька годин він в’їдається в структуру лака та фарби, залишаючи зеленкуваті або темно-сірі плями, особливо помітні на світлому кузові. Тому під час літніх поїздок важливо вчасно помітити, що ви потрапили у “бітумну” зону – щоб тут же прибрати забруднення з машини. Для цього бажано мати з собою препарат типу “Очищувач бітумних плям”. Якщо ви не схочете вимазувати свої руки, можна заїхати до найближчої автомийки – і наявність власного “Очищувача” значно полегшить вирішення проблеми.

. Чорний смолистий нафтопродукт, який шляховики використовують як в'яжучу речовину, добре прилипає не лише до асфальту, а й до шин. А вже з коліс відцентрова сила охоче розкидає чорну гидоту по боковинах кузова. Прикрість у тому, що часто прибрати бітум повністю неможливо – буває, що вже за кілька годин він в’їдається в структуру лака та фарби, залишаючи зеленкуваті або темно-сірі плями, особливо помітні на світлому кузові. Тому під час літніх поїздок важливо вчасно помітити, що ви потрапили у “бітумну” зону – щоб тут же прибрати забруднення з машини. Для цього бажано мати з собою препарат типу “Очищувач бітумних плям”. Якщо ви не схочете вимазувати свої руки, можна заїхати до найближчої автомийки – і наявність власного “Очищувача” значно полегшить вирішення проблеми. Камінці. Відразу кілька методик ремонту шляхів передбачає використання відсіву – дрібних камінців, які легко піднімаються колесами в повітря. В результаті – сколи фарби на передній частині машини, часто аж до голого металу, а ще – посічене лобове скло і фари. Допомогти тут може зниження швидкості. Навіть якщо зустрічна машина з нерозумним водієм за кермом їде швидко і піднімає у повітря цілі ескадрильї камінців, швидкість їх зустрічі з вашим капотом буде удвічі нижче, якщо ви будете їхати повільно. Відповідно, і пошкодження не будуть значними.

Сік дерев

Проблема не менш зловредна, аніж бітум: є види соків та смол, які не може прибрати з кузова навіть глибоке полірування – настільки міцними виявляються потім ці краплини, додатково запечені на сонці. Є також чимало менш стійких, але теж малоприємних “опадів” з квітучих дерев, якими літо прикрашає наші кузови.

Рецепт тут нескладний: по-перше, намагайтесь не паркуватись під підозрілими деревами в сезон цвітіння, а по-друге, відразу прибирайте з фарби точки, краплини та суцвіття. Для цього можна використовувати препарати типу "антімошка" чи спеціальні очисники. Головне тут – не дати сторонній речовині запектися на фарбі або в’їстися в неї.

Пташиний послід

Справді небезпечна субстанція, яку виділяють птахи, може пошкодити фарбу будь-якої пори, але саме влітку, коли фарба і лак розм’якшені спекою, ймовірність неприємностей найбільша. Пташиний послід містить кислоту, яка – на щастя, не завжди – може змінити колір фарби та викликати розтріскування лаку. Намагайтеся швидше прибирати ці пташині мітки, і все буде гаразд.

Як захистити кузов влітку

Небайдужі автовласники напередодні сезону активної експлуатації і далеких поїздок невідомими шляхами вживають превентивні заходи для збереження кузова.

Захисний віск . Аби запобігти пошкодження фарби, машину як мінімум варто вкрити так званим твердим воском – поліроллю без абразиву, яка створює на поверхні захисний шар. Він може триматися на кузові кілька місяців, більш-менш ефективно відштовхуючи саме хімічні речовини типу смол, кислот, бітуму. Зрозуміло, якщо машину часто миють, особливо так званою активною піною, воскування протягом літа треба буде відновити.

. Аби запобігти пошкодження фарби, машину як мінімум варто вкрити так званим твердим воском – поліроллю без абразиву, яка створює на поверхні захисний шар. Він може триматися на кузові кілька місяців, більш-менш ефективно відштовхуючи саме хімічні речовини типу смол, кислот, бітуму. Зрозуміло, якщо машину часто миють, особливо так званою активною піною, воскування протягом літа треба буде відновити. "Рідке скло". Є більш стійкі препарати під умовною назвою “рідке скло”, “нанополіроль” тощо, які тримаються на кузові триваліший термін. Але їх важче наносити власними силами, найчастіше це роблять у майстернях з догляду за кузовом.

Є більш стійкі препарати під умовною назвою “рідке скло”, “нанополіроль” тощо, які тримаються на кузові триваліший термін. Але їх важче наносити власними силами, найчастіше це роблять у майстернях з догляду за кузовом. Плівка. Радикальний спосіб захистити лакофарбове покриття автомобіля – оклеїти найбільш вразливі місця спеціальною плівкою, так званою антигравійною. Їх є кілька видів, найкращі варіанти практично невидимі на машині і захищають фарбу навіть при дрібних ДТП. У продажу бувають готові комплекти для конкретних моделей авто, які можна навіть наклеїти самостійно. Майте на увазі, що кращими вважаються поліуретанові плівки (товщина порядку 0,20 – 0,35 мм), але вони доволі дорогі. Набагато дешевшою буде вінілова плівка, але вона старішає за 3 – 4 роки і не так красиво лежить на опуклих поверхнях кузова.

Якщо коротко

Збереження товарного вигляду машини важливе, якщо вона молода і ви маєте на увазі продавати її у найближчі роки. Відповідно, в такому випадку є сенс витрачатись на підтримання лакофарбового покриття у гарному стані. Ще раз наголосимо, що деякі літні "відмітини" не можна буде усунути навіть традиційним передпродажним засобом – професійним глибоким поліруванням, адже деякі види речовин псують лак та фарбу на всю їхню товщину. Ну а спосіб захисту обирайте згідно ваших можливостей і ринкових перспектив вашої машини на випадок її продажу.