Весенние неприятности для авто: как защитить машину от битума и других дорожных сюрпризов

Летом у автомобилиста нет многих из тех проблем, которые готовят для него остальные сезоны. Но несколько реальных угроз для автомобиля все равно есть, и если не подстраховаться от них заблаговременно, на память о лете могут остаться очень выразительные отметины.
О том, как защитить кузов автомобиля от характерных летних неприятностей, читайте в материале РБК-Украина.
При подготовке статьи были использованы публикации изданий AutoBild, Autocar и сайтов компаний-производителей автохимии.
Если говорить о повседневной эксплуатации, в летнее время ущерб автомобилю могут нанести не только высокая скорость и выбоины на дороге. Как и зимой, свое веское слово может сказать природа, да и человек своей, так сказать, хозяйственной деятельностью несет автомобилисту несколько угроз.
К счастью, технологии украинских дорожников в последнее время существенно усовершенствовались. Но методы печально известного ямочного или более глобального текущего ремонта порой остаются варварскими. Основных опасностей две.
Проблема не менее зловредна, чем битум: есть виды соков и смол, которые не может убрать с кузова даже глубокая полировка – настолько крепкими оказываются потом эти капли, дополнительно запеченные на солнце. Есть также немало менее устойчивых, но тоже малоприятных "осадков" с цветущих деревьев, которыми лето украшает наши кузова.
Рецепт здесь несложен: во-первых, старайтесь не парковаться под подозрительными деревьями в сезон цветения, а во-вторых, сразу убирайте с краски точки, капли и соцветия. Для этого можно использовать препараты типа "антимошка" или специальные очистители. Главное здесь – не дать постороннему веществу запечься на краске или въесться в нее.
Действительно опасная субстанция, выделяемая птицами, может повредить краску в любую пору, но именно летом, когда краска и лак размягчены жарой, вероятность неприятностей наибольшая. Птичий помет содержит кислоту, которая – к счастью, не всегда – может изменить цвет краски и вызвать растрескивание лака. Старайтесь побыстрее убирать эти птичьи метки, и все будет хорошо.
Неравнодушные автовладельцы в преддверии сезона активной эксплуатации и дальних поездок неизвестными дорогами принимают превентивные меры по сохранению кузова.
Сохранность товарного вида машины важна, если она молода и вы имеете в виду продавать ее в ближайшие годы. Соответственно, в таком случае есть смысл тратиться на поддержание лакокрасочного покрытия в хорошем состоянии. Еще раз подчеркнем, что некоторые летние "отметины" нельзя будет устранить даже традиционным предпродажным средством – профессиональной глубокой полировкой, ведь некоторые виды веществ портят лак и краску на всю их толщину. Ну а способ защиты выбирайте согласно вашим возможностям и рыночным перспективам вашей машины на случай ее продажи.
Напомним, недавно РБК-Украина рассказывало, как выбрать лучший второй автомобиль в семью.