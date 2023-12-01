Як вибрати найкращий другий автомобіль в родину: ключові поради

Кілька авто в одні родині – в наш час аж ніяк не диво. Але обирати другу “ластвіку” краще так, щоб не було дублювання функцій і щоб бюджет не отримав надмірного навантаження.

Питання другої машини в сім’ї постає зазвичай у двох випадках: коли двом особам треба одночасно їхати в різних напрямках або коли наявний екземпляр чимось незручний для одного з водіїв. Проте коли ви готові витратити так чи інакше помітну суму, варто врахувати кілька додаткових чинників – щоб друга машина могла приносити максимально користі.

Головні принципи підбору другої машини

Смаки і вподобання кожного члена сім’ї, зрозуміло, це перше, що буде взято до уваги при виборі другої машини в родину. Але є деякі практичні міркування, до яких варто прислухатись.

Різний функціонал . Логічно, щоб дві автівки з одного гаража мінімально перетиналися за можливостями. Навіть якщо другу купують не для особливих цілей, а на випадок, коли двоїм членам родини одночасно потрібен будь-який транспорт. Маючи дві різних за типом і класом машини, ви розширите транспортні можливості родини.

. Логічно, щоб дві автівки з одного гаража мінімально перетиналися за можливостями. Навіть якщо другу купують не для особливих цілей, а на випадок, коли двоїм членам родини одночасно потрібен будь-який транспорт. Маючи дві різних за типом і класом машини, ви розширите транспортні можливості родини. Витрата пального . Доцільно зробити так, щоб одна машина була максимально економічною. Її можна використовувати для неважливих рутинних поїздок, та й взагалі, в наш час важко гарантувати, що завтра заправка повного бака не стане для вас обтяжливою.

. Доцільно зробити так, щоб одна машина була максимально економічною. Її можна використовувати для неважливих рутинних поїздок, та й взагалі, в наш час важко гарантувати, що завтра заправка повного бака не стане для вас обтяжливою. Тип пального . Є сенс “годувати” обидва авто однаковим пальним. Так зручніше тримати запас, не треба мати окремі каністри, простіше купувати зимові присадки в пальне, та й улюблена СТО у вас в такому випадку буде одна.

. Є сенс “годувати” обидва авто однаковим пальним. Так зручніше тримати запас, не треба мати окремі каністри, простіше купувати зимові присадки в пальне, та й улюблена СТО у вас в такому випадку буде одна. Марка машини. З точки зору холодної логіки розумніше було б мати два авто одного бренда: це знов таки означає одного довіреного автомеханіка, одну “подвоєну” програму лояльності від СТО, дисконт в магазині запчастин та інші “внутрішньородинні” бонуси. Але ясно, що ця умова об’єктивно не завжди може бути реалізована.

Нижче ми надаємо свого роду класифікацію, яка розділяє другі автомобілі в родини за їхньою користю для господарства.

Для міста: В-клас та електромобіль

Раніше цей сегмент ми б назвали якось на кшталт “машина для жінки”, але в теперішні часи це буде швидше міський автомобільчик для щоденних роз’їздів, для коротких поїздок в одиночку чи в маленькій компанії. При чому шукайте не обов’язково щось на кшталт Smart або Ravon R2, навіть у великому місті може бути зручним невеликий кросовер В-сегменту, який добре паркується на бордюрах та результативно борсається у нерозчищеному снігу. В багатьох випадках ідеальним варіантом буде електромобіль: у місті вистачить “електрички” навіть з невеликою автономністю, а для “далекобійних” маршрутів сім’я буде використовувати свою головну машину з ДВЗ.

Для дачі, чи обслуговування садиби

Як же буває шкода класти в чистий багажник кущі колючих троянд чи, скажімо, щойно придбану газонокосарку! З іншого боку, викликати вантажне таксі через таку дрібницю теж не завжди розумно. Тому дачники чи просто мешканці приватної садиби часто мають на господарстві щось недороге, але максимально практичне – високий універсал типу Renault Kangoo чи VW Caddy, легкий пікапчик “Таврія” ЗАЗ-11055 а то й вантажний фургон в розмірності Transporter`а. А той, хто тримає для господарчих робіт рамний пікап с приводом 4х4, паралельно може використовувати його для виїздів у дику природу, наприклад, на риболовлю. Хоча для такого хобі справжні чоловіки купують окремий транспорт.

Для риболовлі

На роль машини для любителя риболовлі підійде багато моделей, але багато що залежить від способу, в який рибалка дістається до власне риби. Якщо суботній виїзд по рибу пов’язаний з транспортуванням намета і човна (нехай навіть гумового) з двигуном, то це один тип авто, а якщо риболовля стартує з добре обладнаної бази відпочинку, то – інший. І до уваги слід взяти якість шляхів поблизу улюблених рибних місць.

В будь-якому випадку важливі три умови – великий багажник, стійкий до бруду салон і технічна надійність, бо відмова транспорту у віддаленій від цивілізації місцині може зіпсувати не лише вихідний, а й початок робочого тижня. Цікавим варіантом тут може бути конкретний позашляховик одного з старих поколінь – типу Toyota Prado, Land Cruiser 100, Nissan Patrol тощо. Престижна машина, яка вийшла з моди, сильно втрачає в ціні, при тому що запас ресурсу в ній буде ще значний, і в режимі вихідного дня такої машини вистачить ще на багато років. Щоправда, треба бути готовим, що на один-два ремонти відразу після купівлі доведеться добряче витратитись.

Для далеких поїздок

Одна з машин в родині може бути придбана з прицілом на використання для “далекобійних” поїздок. Вона може бути з потужним двигуном, механічною коробкою передач, повним приводом і навіть з великим “апетитом”, який в заміському режимі проявляється найменшим чином. З того, що дуже бажано – просторий салон, невибагливий щодо пального двигун, великі колеса з шинами високого профілю, які не бояться несподіваних вибоїн на асфальті. На таку роль часто беруть “позашляхові” версії звичайних універсалів типу Skoda Octavia Scout, Audi A4 Allroad, Subaru Outback або недорогі кросовери середньої розмірності, наприклад, як Chevrolet Captiva, Kia Sorento, Hyundai Tucson.

Якщо коротко

В якості другого авто купуйте те, що зможете без проблем “прогодувати”. А ще те, що буде найменше часу простоювати без діла. Адже більшість вживаних авто старішають не лише через пробіг, а й через календарний вік – тож не варто, щоб машина старішала даремно, без вашого користування нею.



