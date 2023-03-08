UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Весна заявить про себе. Синоптики прогнозують сьогодні до 16 тепла

Фото6 синоптик розповідала про погоду в Україні на сьогодні (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Сьогодні, 8 березня, в Україні очікується тепла погода. Температура повітря підніметься до 16 градусів, у Києві - до 18 градусів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз погоди синоптика Наталки Діденко в Facebook.

"У середу в Україні очікується тепла погода. Весна сміливо заявиться про себе високою температурою повітря, очікується протягом дня 8-го березня +7..+14 градусів, на півдні +10....+16 градусів", - розповіла вона.

За її словами, дощі періодично пройдуть в західних областях, подекуди на сході, півночі, та на південному сході.

"Хоча опади не обіцяють бути задовгими, періодично змінюватимуться навіть сонечком. Вітер знову рвучкий, південного-західного напрямку, часом із штормовими поривами", - додала Діденко.

Погода в Києві

У столиці 8 березня очікується тепла вітряна погода з максимальною температурою повітря до +8 градусів.

"Є ймовірність невеликого дощу", - додала вона.

Як повідомлялось, раніше синоптик дала прогноз до вихідних.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Погода в УкраїніПогода