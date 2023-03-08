Весна заявит о себе. Синоптики прогнозируют сегодня до 16 тепла

"В среду в Украине ожидается теплая погода. Весна смело заявится о себе высокой температурой воздуха, ожидается в течение дня 8 марта +7..+14 градусов, на юге +10....+16 градусов", - рассказала она.

По ее словам, дожди периодически пройдут в западных областях, кое-где на востоке, севере и на юго-востоке.

"Хотя осадки не обещают быть длинными, периодически будут меняться даже солнышком. Ветер снова порывистый, юго-западного направления, иногда со штормовыми порывами", - добавила Диденко.

Погода в Киеве

В столице 8 марта ожидается теплая ветреная погода с максимальной температурой воздуха до +8 градусов.

"Есть вероятность небольшого дождя", – добавила она.