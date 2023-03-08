RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Весна заявит о себе. Синоптики прогнозируют сегодня до 16 тепла

Фото: синоптик рассказала о погоде в Украине на сегодня (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Сегодня, 8 марта, в Украине ожидается теплая погода. Температура воздуха поднимется до 16 градусов, в Киеве - до 18 градусов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз погоды синоптика Наталки Диденко в Facebook.

"В среду в Украине ожидается теплая погода. Весна смело заявится о себе высокой температурой воздуха, ожидается в течение дня 8 марта +7..+14 градусов, на юге +10....+16 градусов", - рассказала она.

По ее словам, дожди периодически пройдут в западных областях, кое-где на востоке, севере и на юго-востоке.

"Хотя осадки не обещают быть длинными, периодически будут меняться даже солнышком. Ветер снова порывистый, юго-западного направления, иногда со штормовыми порывами", - добавила Диденко.

Погода в Киеве

В столице 8 марта ожидается теплая ветреная погода с максимальной температурой воздуха до +8 градусов.

"Есть вероятность небольшого дождя", – добавила она.

Как сообщалось, ранее синоптик дала прогноз к выходным.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Погода в УкраинеПогода