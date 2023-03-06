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Один день буде дуже тепло, потім похолоднішає. Синоптик дала прогноз до вихідних

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Україна, Понеділок 06 березня 2023 19:11
Один день буде дуже тепло, потім похолоднішає. Синоптик дала прогноз до вихідних Фото: синоптик дала прогноз погоди в Україні на найближчі дні (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

У середу, 8 березня, в Україні буде дуже тепло, потім слід очікувати похолодання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз погоди синоптика Наталки Діденко в Facebook.

"8 березня буде дуже тепло, +9...+12 градусів, у центральній частині, на півдні та на південному сході +10...+16 градусів!" - розповіла вона, попередивши, що попри теплу погоду буде дуже вітряно.

Потім, за даними Діденко, похолоднішає, на півночі України температура повітря знизиться до +2...+5 градусів, ще й "знову вчепиться мокрий сніг".

"Проте до півдня України це похолодання не дійде, вищі градуси блокуватимуть північні зальоти холоду", - додала синоптик.

Як повідомлялось, завтра, у вівторок, 7 березня, в Україні місцями очікується сніг із дощем та ожеледиця. При цьому температура повітря вдень підніметься до 8 тепла, а на півдні - до 14 тепла.

Нагадаємо, завтра, 7 березня, у Карпатах можливі сходження снігових лавин. Українців закликали не підійматися на високогір'я.

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