Один день буде дуже тепло, потім похолоднішає. Синоптик дала прогноз до вихідних

У середу, 8 березня, в Україні буде дуже тепло, потім слід очікувати похолодання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз погоди синоптика Наталки Діденко в Facebook .

"8 березня буде дуже тепло, +9...+12 градусів, у центральній частині, на півдні та на південному сході +10...+16 градусів!" - розповіла вона, попередивши, що попри теплу погоду буде дуже вітряно.

Потім, за даними Діденко, похолоднішає, на півночі України температура повітря знизиться до +2...+5 градусів, ще й "знову вчепиться мокрий сніг".

"Проте до півдня України це похолодання не дійде, вищі градуси блокуватимуть північні зальоти холоду", - додала синоптик.