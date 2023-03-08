Весна заявить про себе. Синоптики прогнозують сьогодні до 16 тепла

Сьогодні, 8 березня, в Україні очікується тепла погода. Температура повітря підніметься до 16 градусів, у Києві - до 18 градусів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз погоди синоптика Наталки Діденко в Facebook .

"У середу в Україні очікується тепла погода. Весна сміливо заявиться про себе високою температурою повітря, очікується протягом дня 8-го березня +7..+14 градусів, на півдні +10....+16 градусів", - розповіла вона.

За її словами, дощі періодично пройдуть в західних областях, подекуди на сході, півночі, та на південному сході.

"Хоча опади не обіцяють бути задовгими, періодично змінюватимуться навіть сонечком. Вітер знову рвучкий, південного-західного напрямку, часом із штормовими поривами", - додала Діденко.

Погода в Києві

У столиці 8 березня очікується тепла вітряна погода з максимальною температурою повітря до +8 градусів.

"Є ймовірність невеликого дощу", - додала вона.