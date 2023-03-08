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Весна заявит о себе. Синоптики прогнозируют сегодня до 16 тепла

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Украина, Среда 08 марта 2023 07:00
Весна заявит о себе. Синоптики прогнозируют сегодня до 16 тепла Фото: синоптик рассказала о погоде в Украине на сегодня (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Сегодня, 8 марта, в Украине ожидается теплая погода. Температура воздуха поднимется до 16 градусов, в Киеве - до 18 градусов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз погоды синоптика Наталки Диденко в Facebook.

"В среду в Украине ожидается теплая погода. Весна смело заявится о себе высокой температурой воздуха, ожидается в течение дня 8 марта +7..+14 градусов, на юге +10....+16 градусов", - рассказала она.

По ее словам, дожди периодически пройдут в западных областях, кое-где на востоке, севере и на юго-востоке.

"Хотя осадки не обещают быть длинными, периодически будут меняться даже солнышком. Ветер снова порывистый, юго-западного направления, иногда со штормовыми порывами", - добавила Диденко.

Погода в Киеве

В столице 8 марта ожидается теплая ветреная погода с максимальной температурой воздуха до +8 градусов.

"Есть вероятность небольшого дождя", – добавила она.

Как сообщалось, ранее синоптик дала прогноз к выходным.

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