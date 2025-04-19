Весна розгулялася: де в Україні сьогодні дощитиме, а де вигляне сонце

Сьогодні, 19 квітня, в Україні буде тепо. Лише на заході ймовірні дощі з грозами.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на "Укргідрометцентр".
Мінлива хмарність. Без опадів, лише у більшості західних областей короткочасні дощі, грози; вранці на Закарпатті та Прикарпатті значні дощі.
Вітер переважно південно-східний, 7-12 м/с.
Температура вночі 7-12°; вдень 19-24°, у західних областях та на узбережжі морів 15-20°.
Мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с.
Температура вдень 19-24°; у Києві вдень 20-22°.
Наступний тиждень в Україні обіцяє залишатися теплим, але вже на вихідних - 26-27 квітня - синоптики прогнозують зміну погоди.
За словами Наталки Діденко, очікуються дощі, грози та зниження температури до +11…+17 градусів.
Нагадаємо, що раніше синоптики попереджали: напередодні Великодня погода буде мінливою - із потеплінням, опадами та різкими температурними гойдалками.
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