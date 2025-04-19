Весна розгулялася: де в Україні сьогодні дощитиме, а де вигляне сонце

Похолодання в Україні

Наступний тиждень в Україні обіцяє залишатися теплим, але вже на вихідних - 26-27 квітня - синоптики прогнозують зміну погоди.

За словами Наталки Діденко, очікуються дощі, грози та зниження температури до +11…+17 градусів.

Нагадаємо, що раніше синоптики попереджали: напередодні Великодня погода буде мінливою - із потеплінням, опадами та різкими температурними гойдалками.

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