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Весна розгулялася: де в Україні сьогодні дощитиме, а де вигляне сонце

Фото: в "Укргідрометцентрі" дали прогноз на сьогодні в Україні (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Сьогодні, 19 квітня, в Україні буде тепо. Лише на заході ймовірні дощі з грозами.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на "Укргідрометцентр".

Мінлива хмарність. Без опадів, лише у більшості західних областей короткочасні дощі, грози; вранці на Закарпатті та Прикарпатті значні дощі.

Вітер переважно південно-східний, 7-12 м/с.

Температура вночі 7-12°; вдень 19-24°, у західних областях та на узбережжі морів 15-20°.

Погода в Києві

Мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с.

Температура вдень 19-24°; у Києві вдень 20-22°.
Погода в Україні 19 квітня (facebook.com/UkrHMC)

Похолодання в Україні

Наступний тиждень в Україні обіцяє залишатися теплим, але вже на вихідних - 26-27 квітня - синоптики прогнозують зміну погоди.

За словами Наталки Діденко, очікуються дощі, грози та зниження температури до +11…+17 градусів.

Нагадаємо, що раніше синоптики попереджали: напередодні Великодня погода буде мінливою - із потеплінням, опадами та різкими температурними гойдалками.

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