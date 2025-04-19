Весна разгулялась: где в Украине сегодня будет дождливо, а где выглянет солнце

Похолодание в Украине

Следующая неделя в Украине обещает оставаться теплой, но уже на выходных - 26-27 апреля - синоптики прогнозируют изменение погоды.

По словам Наталки Диденко, ожидаются дожди, грозы и снижение температуры до +11...+17 градусов.

Напомним, что ранее синоптики предупреждали: накануне Пасхи погода будет переменчивой - с потеплением, осадками и резкими температурными качелями.

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