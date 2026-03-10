ua en ru
Вт, 10 березня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроекти
Суспільство Освіта Гроші Зміни
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Суспільство

Весна набирає обертів: як антициклон вплине на погоду сьогодні

07:30 10.03.2026 Вт
2 хв
Попри денне тепло, ночі ще залишатимуться холодними
aimg Ірина Глухова
Весна набирає обертів: як антициклон вплине на погоду сьогодні Фото: синоптики дали прогноз погоди на 10 березня (Віталій Носач, РБК-Україна)

Сьогодні, 10 березня, антициклон забезпечить суху та комфортну погоду по всій країні. Вночі ще збережеться холод, проте вдень температура місцями підніметься до +17 градусів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на синоптика Наталку Діденко.

Читайте також: Початок не лише за календарем? Чому весна насправді приходить тричі й від чого залежить

Погода в Україні

За словами синоптика, сьогодні очікується антициклональний характер погоди. Це означає, що майже по всій території України буде сухо, сонячно та тепло.

Максимальна температура повітря 10 березня складе:

  • на заході, в центральних областях та на півдні від +12 до +17 градусів;
  • на півночі та сході - +10…+14 градусів;
  • на північному сході - +9…+12 градусів.

Вітер очікується з південно-західного напрямку, помірний, часом рвучкий.

Весна набирає обертів: як антициклон вплине на погоду сьогодні

Погода у Києві

За даними Укргідрометцентру, у столиці сьогодні прогнозується невелика хмарність, без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с.

Температура повітря по області вночі від 3 градусів тепла до 2 градусів морозу, вдень 10-15 градусів.

У столиці вночі 1–3 градуси тепла, вдень повітря розігріється до 13–15 градусів.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна підготувало детальний прогноз погоди на цей тиждень.

За даними синоптиків, в Україні очікується тепла та сонячна погода, опадів не прогнозується. Також повідомлялося, у яких регіонах буде найтепліше, а де - найхолодніше.

Раніше ми розповідали, як правильно діяти, якщо людина провалиться під лід, а також пояснювали, яку небезпеку може становити відлига - вона часто неочевидна.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Погода в Україні Погода в Києві
Новини
Путін був би кориснішим, якби закінчив війну в Україні: Трамп про розмову з главою Кремля
Путін був би кориснішим, якби закінчив війну в Україні: Трамп про розмову з главою Кремля
Аналітика
Стрибок в політику? Чи готується Залужний до виборів і що у нього із Зеленським
Мілан Лєліч, Уляна Безпалько Стрибок в політику? Чи готується Залужний до виборів і що у нього із Зеленським