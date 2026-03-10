Весна набирає обертів: як антициклон вплине на погоду сьогодні

Сьогодні, 10 березня, антициклон забезпечить суху та комфортну погоду по всій країні. Вночі ще збережеться холод, проте вдень температура місцями підніметься до +17 градусів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на синоптика Наталку Діденко.

Погода в Україні

За словами синоптика, сьогодні очікується антициклональний характер погоди. Це означає, що майже по всій території України буде сухо, сонячно та тепло.

Максимальна температура повітря 10 березня складе:

на заході, в центральних областях та на півдні від +12 до +17 градусів;

на півночі та сході - +10…+14 градусів;

на північному сході - +9…+12 градусів.

Вітер очікується з південно-західного напрямку, помірний, часом рвучкий.

Погода у Києві

За даними Укргідрометцентру, у столиці сьогодні прогнозується невелика хмарність, без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с.

Температура повітря по області вночі від 3 градусів тепла до 2 градусів морозу, вдень 10-15 градусів.

У столиці вночі 1–3 градуси тепла, вдень повітря розігріється до 13–15 градусів.