Весілля чи розставання: 6 пар знаків Зодіаку, у яких все зміниться в липні

Липень стане переломним моментом для кількох зодіакальних пар. Астрологи попереджають: для одних це місяць зізнань, нових початків і навіть весілля, для інших - час болючих рішень і прощань.

Які шість пар знаків Зодіаку опиняться перед вибором, який змінить їхні стосунки, розповідає РБК-Україна з посиланням на Collective World.

Овен і Лев

Два вогняні знаки - союз пристрасті та лідерства. У липні ця пара зіткнеться з боротьбою за домінування. Якщо вони зможуть перестати змагатися і навчаться слухати одне одного, на них чекає новий рівень близькості. Інакше можливий різкий розрив. Все або нічого.

Близнюки та Лев

Весело, яскраво, але іноді поверхнево. У липні Леву може не вистачити стабільності, а Близнюкам - свободи. Це критичний момент, коли пара має вирішити: рухатися далі разом чи чесно попрощатися. Ініціатор змін - Лев.

Близнюки та Водолій

Ця пара інтелектуально ідеально змішується, але емоції не завжди на першому місці. Липень може поставити запитання: чи варто переводити стосунки у щось глибше, серйозніше? Ймовірна розмова про спільне майбутнє, переїзд або офіційний статус.

Рак і Козоріг

Повна протилежність - емоції проти раціональності. У липні ця пара пройде через непрості діалоги, в яких відкриються старі образи. Але саме зараз є шанс побудувати здоровіші стосунки - якщо Козоріг навчиться проявляти теплоту, а Рак - менше ображатися.

Рак і Риби

Ніжна і романтична пара, яка в липні може зважитися на серйозний крок: спільне життя, заручини або навіть весілля. Якщо одна зі сторін уникає відповідальності - можливий різкий розрив. Усе вирішиться дуже емоційно, без півтонів.

Діва і Скорпіон

Це союз контролю і глибини. У липні можуть спливти ревнощі, недовіра або бажання контролювати партнера. Але водночас це ідеальний момент для відвертості. Якщо обидва готові працювати над стосунками, можливий прорив і навіть офіційне оформлення союзу.