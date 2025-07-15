ua en ru
Вт, 15 липня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Весілля чи розставання: 6 пар знаків Зодіаку, у яких все зміниться в липні

Вівторок 15 липня 2025 12:00
UA EN RU
Весілля чи розставання: 6 пар знаків Зодіаку, у яких все зміниться в липні Яким знакам Зодіаку липень обіцяє приємні зміни в коханні (ілюстративне фото: Freepik)
Автор: Катерина Собкова

Липень стане переломним моментом для кількох зодіакальних пар. Астрологи попереджають: для одних це місяць зізнань, нових початків і навіть весілля, для інших - час болючих рішень і прощань.

Які шість пар знаків Зодіаку опиняться перед вибором, який змінить їхні стосунки, розповідає РБК-Україна з посиланням на Collective World.

Овен і Лев

Два вогняні знаки - союз пристрасті та лідерства. У липні ця пара зіткнеться з боротьбою за домінування. Якщо вони зможуть перестати змагатися і навчаться слухати одне одного, на них чекає новий рівень близькості. Інакше можливий різкий розрив. Все або нічого.

Близнюки та Лев

Весело, яскраво, але іноді поверхнево. У липні Леву може не вистачити стабільності, а Близнюкам - свободи. Це критичний момент, коли пара має вирішити: рухатися далі разом чи чесно попрощатися. Ініціатор змін - Лев.

Близнюки та Водолій

Ця пара інтелектуально ідеально змішується, але емоції не завжди на першому місці. Липень може поставити запитання: чи варто переводити стосунки у щось глибше, серйозніше? Ймовірна розмова про спільне майбутнє, переїзд або офіційний статус.

Рак і Козоріг

Повна протилежність - емоції проти раціональності. У липні ця пара пройде через непрості діалоги, в яких відкриються старі образи. Але саме зараз є шанс побудувати здоровіші стосунки - якщо Козоріг навчиться проявляти теплоту, а Рак - менше ображатися.

Рак і Риби

Ніжна і романтична пара, яка в липні може зважитися на серйозний крок: спільне життя, заручини або навіть весілля. Якщо одна зі сторін уникає відповідальності - можливий різкий розрив. Усе вирішиться дуже емоційно, без півтонів.

Діва і Скорпіон

Це союз контролю і глибини. У липні можуть спливти ревнощі, недовіра або бажання контролювати партнера. Але водночас це ідеальний момент для відвертості. Якщо обидва готові працювати над стосунками, можливий прорив і навіть офіційне оформлення союзу.

Вас також може зацікавити

Читайте РБК-Україна в Google News
Астрологія Знаки Зодіаку Гороскоп
Новини
Ультиматум Трампа. Чи піде Путін на поступки після нових погроз США
Ультиматум Трампа. Чи піде Путін на поступки після нових погроз США
Аналітика
Чому Київ через СРСР став схожим на Буенос-Айрес, а не на Прагу – інтерв’ю з краєзнавцем
Катерина Гончаровакореспондент РБК-Україна Чому Київ через СРСР став схожим на Буенос-Айрес, а не на Прагу – інтерв’ю з краєзнавцем