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Свадьба или расставание: 6 пар знаков Зодиака, у которых все изменится в июле

Вторник 15 июля 2025 12:00
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Свадьба или расставание: 6 пар знаков Зодиака, у которых все изменится в июле Каким знакам Зодиака июль сулит приятные перемены в любви (иллюстративное фото: Freepik)
Автор: Катерина Собкова

Июль станет переломным моментом для нескольких зодиакальных пар. Астрологи предупреждают: для одних это месяц признаний, новых начал и даже свадьбы, для других время болезненных решений и прощаний.

Какие шесть пар знаков Зодиака окажутся перед выбором, который изменит их отношения, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Collective World.

Овен и Лев

Два огненных знака - союз страсти и лидерства. В июле эта пара столкнется с борьбой за доминирование. Если они смогут перестать соперничать и научатся слушать друг друга, их ждет новый уровень близости. Иначе возможен резкий разрыв. Все или ничего.

Близнецы и Лев

Весело, ярко, но иногда поверхностно. В июле Льву может не хватить стабильности, а Близнецам - свободы. Это критический момент, когда пара должна решить: двигаться дальше вместе или честно проститься. Инициатор перемен - Лев.

Близнецы и Водолей

Эта пара интеллектуально идеально смешивается, но эмоции не всегда на первом месте. Июль может задать вопрос: стоит ли переводить отношения во что-то более глубокое, серьезное? Вероятный разговор про общее будущее, переезде или официальном статусе.

Рак и Козерог

Полная противоположность - эмоции против рациональности. В июле эта пара пройдет через непростые диалоги, в которых откроются старые образы. Но именно сейчас есть шанс построить более здоровые отношения - если Козерог научится проявлять теплоту, а Рак - меньше обижаться.

Рак и Рыбы

Нежная и романтическая пара, которая в июле может решиться на серьезный шаг: совместную жизнь, помолвку или даже свадьбу. Если одна из сторон избегает ответственности - возможен резкий разрыв. Все решится очень эмоционально, без полутонов.

Дева и Скорпион

Это союз контроля и глубины. В июле может всплыть ревность, недоверие или желание контролировать партнера. Но в то же время это идеальный момент для откровенности. Если оба готовы работать над отношениями, возможен прорыв и даже официальное оформление союза.

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