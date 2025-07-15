ua en ru
Вт, 15 липня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Ці 4 знаки Зодіаку зіткнуться з несподіваними труднощами в липні: хто в списку?

Вівторок 15 липня 2025 10:11
UA EN RU
Ці 4 знаки Зодіаку зіткнуться з несподіваними труднощами в липні: хто в списку? Ці знаки Зодіаку в липні пройдуть через справжнє випробування долі (ілюстративне фото: Freepik)
Автор: Катерина Собкова

Астрологи попереджають: 4 знаки Зодіаку зіткнуться з несподіваними викликами, які перевірять їх на міцність. Це буде час внутрішніх змін, рішень "на межі" та подій, які неможливо було передбачити.

Хто в зоні ризику, розповідає РБК-Україна з посиланням на Collective World.

Овен

У липні на Овнів чекає несподіване уповільнення темпу. Те, що ще в червні йшло гладко, почне "зависати". Особливо це стосується роботи та фінансів.

Можливі конфлікти через поспішні рішення. Астрологи радять навчитися чекати й не форсувати події - інакше можна упустити важливе.

Телець

Для Тельців місяць буде емоційно напруженим. Можливі розчарування в людях, які здавалися надійними. Також імовірні складні розмови з близькими або проблеми з нерухомістю.

Головне - не замикатися в собі. Підтримка друзів і здоровий відпочинок можуть допомогти пережити цей період із меншими втратами.

Стрілець

У Стрільців можуть виникнути труднощі зі здоров'ям або енергією - виснаження, апатія, відчуття вигорання. Також можливі несподівані затримки в кар'єрі або незаплановані витрати.

Астрологи радять не ігнорувати сигнали тіла і не брати на себе більше, ніж можна витягти.

Водолій

Для Водоліїв липень стане випробуванням у сфері комунікацій. Непорозуміння, сварки, неприємні новини - все це може вибити з колії.

Також варто бути обережним у питаннях документів і фінансових зобов'язань. Не поспішайте ухвалювати рішення - деталі можуть змінити все.

Вас також може зацікавити

Читайте РБК-Україна в Google News
Гороскоп Знаки Зодіаку Астрологія
Новини
Ультиматум Трампа. Чи піде Путін на поступки після нових погроз США
Ультиматум Трампа. Чи піде Путін на поступки після нових погроз США
Аналітика
Чому Київ через СРСР став схожим на Буенос-Айрес, а не на Прагу – інтерв’ю з краєзнавцем
Катерина Гончаровакореспондент РБК-Україна Чому Київ через СРСР став схожим на Буенос-Айрес, а не на Прагу – інтерв’ю з краєзнавцем