Вещание телеканала "Дом" покроет весь Донбасс, - нардеп

Фото: Никита Потураев (РБК-Украина)

В то же время телеканал будет недоступен в оккупированном Крыму

Новый телеканал "Дом" будет вещать на всю территорию Донбасса. Об этом на презентации концепции телеканала заявил замглавы комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Никита, нардеп от "Слуги народа" Никита Потураев, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, вещание будет распространяться на весь Донбасс, в то время как в отношении Крыма есть технологические сложности.

"Мы не исключаем использование радиоэлектронных средств против нас, но Россия и так это делает. Мы готовы к тому, что против нас будет вестись радиоэлектронная борьба", - заявил Потураев.

Он также отметил, что канал будет объективно подавать информацию о событиях в Украине.

Отметим, Украина с 1 марта запустила телеканал для оккупированных территорий. Его главной целью называют возвращение жителей Донбасса в политическую, культурную и общественную повестку дня Украины.

Напомним, ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский поручил усилить сигнал цифрового ТВ на Донбассе. В частности, провайдер эфирного цифрового телевидения "Зеонбуд" до 4 марта должен изменить модуляцию сигнала, чтобы расширить покрытие цифрового телевидения.