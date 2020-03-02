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В Украине запустили канал для оккупированных территорий  

Новости » Политика     02.03.2020 - 15:42
В Украине запустили канал для оккупированных территорий  
Иллюстративное фото (U.S. Embassy Kyiv Ukraine)

Телеканал для оккупированных территорий называется "Дом"

В Украине с 1 марта началось вещание развлекательно-информационного телеканала для временно оккупированных территорий, который называется "Дом". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на UATV.

По словам и. о. генерального директора телеканала UATV Юлии Островской, главной целью нового телеканала является возвращение жителей оккупированных территорий в политическую, культурную и общественную повестку дня Украины.

"Известно из тех же социологических опросов, люди очень устали от политизированного контента и хотят видеть на своих "голубых экранах" что-то более комфортное, мотивационный контент, который будет давать возможность расслабиться и получить заверение в лучшем будущем", - добавила она.

Напомним, на прошлой неделе президент Украины Владимир Зеленский поручил разблокировать спутниковый сигнал общенациональных телеканалов. Ожидается, что в ближайшее время крупнейшие телеканалы запустят открытые международные версии на спутнике.

До этого министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский заявлял, что вещание на временно оккупированных территориях является приоритетной задачей.

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