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Мовлення телеканалу "Дім" покриє весь Донбас, - нардеп

Новини » Політика     02.03.2020 - 17:25
Мовлення телеканалу "Дім" покриє весь Донбас, - нардеп
Фото: Микита Потураєв (РБК-Україна)

У той же час телеканал буде недоступний в окупованому Криму

Новий телеканал "Дім" мовитиме на всю територію Донбасу. Про це на презентації концепції телеканалу заявив заступник голови комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Микита, нардеп від "Слуги народу" Микита Потураєв, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, мовлення буде поширюватися на весь Донбас, в той час як відносно Криму є технологічні складнощі.

"Ми не виключаємо використання радіоелектронних засобів проти нас, але Росія і так це робить. Ми готові до того, що проти нас буде вестися радіоелектронна боротьба", - заявив Потураєв.

Він також зазначив, що канал буде об'єктивно подавати інформацію про події в Україні.

Відзначимо, Україна з 1 березня запустила телеканал для окупованих територій. Його головною метою називають повернення жителів Донбасу до політичного, культурного і громадського порядку денного України.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський доручив підсилити сигнал цифрового ТБ на Донбасі. Зокрема, провайдер ефірного цифрового телебачення "Зеонбуд" до 4 березня повинен змінити модуляцію сигналу, щоб розширити покриття цифрового телебачення.

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