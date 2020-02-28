Зеленский поручил усилить сигнал цифрового ТВ на Донбассе

Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Покрытие цифровым ТВ должно улучшиться по всей Украине

Президент Украины Владимир Зеленский поручил усилить сигнал цифрового телевидения, в том числе на Донбассе и в приграничных районах. Об этом говорится в сообщении на сайте президента.

Сообщается, что для решения проблемы с доступом украинцев к информации Зеленский предложил провайдеру эфирного цифрового телевидения "Зеонбуд" до 4 марта изменить модуляцию сигнала, чтобы расширить покрытие цифровым телевидением на территории Украины.

Кроме того, "Зеонбуд" до 1 мая 2020 году обеспечит установку цифровых передатчиков в 47 населенных пунктах Украины в соответствии с ранее взятых обязательств. Также оператор должен модернизировать имеющиеся антенно-фидерные системы для всех приграничных территорий.

Комментируя кодирование спутниковых каналов, Зеленский отметил, что СНБО имеет возможность ввести мораторий на кодирование, но это не решит всего спектра проблем.

"Мы хотим сейчас найти выход из этой ситуации. У нас задача очень простая: чтобы люди имели возможность смотреть именно украинское телевидение, особенно на тех территориях, к которым мы сейчас нет другого доступа, кроме информационного", - подчеркнул президент.

Напомним, ранее стало известно, что вещание общественного телевидения оказалось под угрозой после того, как по иску Министерства юстиции были арестованы его счета.