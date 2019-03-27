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На весеннюю кампанию резко повысили число призывников

Новости » Общество    27.03.2019 - 13:31
На весеннюю кампанию резко повысили число призывников
Фото: весенний призыв обойдется в 74 млн гривен (ngu.gov.ua)

На срочную службу весной призовут более 18,7 тыс. человек

Кабинет министров Украины повысил число призывников на срочную военную службу в рамках весенней кампании. Соответствующие документы есть в распоряжении РБК-Украина.

Сообщается, что в ходе весенней кампании на срочную службу планируют призвать 18 752 человека. Из этого количества 9 000 призывников поступят в Вооруженные силы Украины, 600 - в Государственную спецслужбу транспорта, 5 152 - в Национальную гвардию, 4 000 - в Государственную пограничную службу.

Также на заседании правительства утвердили сумму расходов на призывную кампанию. Ожидается, что весенняя кампания обойдется почти в 74 млн гривен.

Фото: распоряжение Кабмина

Отметим, осенью 2018 года на срочную службу призвали почти 18 тысяч человек, а в рамках весенней кампании число призывников составило более 14 тыс. человек, из них 9 тысяч призвали в Вооруженные силы. Традиционно весенний призыв на срочную службу начинается 1 апреля и длится три месяца.

Напомним, ранее сообщалось, что в течение 2016-2018 годов в Вооруженные силы Украины на службу по контракту пришли более 130 тысяч человек.

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