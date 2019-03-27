На весняну кампанію різко підвищили кількість призовників

Фото: весняний призов обійдеться в 74 млн гривень (ngu.gov.ua)

На строкову службу весною призовуть понад 18,7 тис. осіб

Кабінет міністрів України підвищив кількість призовників на строкову військову службу в рамках весняної кампанії. Відповідні документи є у розпорядженні РБК-Україна.

Повідомляється, що в ході весняної кампанії на строкову службу планують призвати 18 752 особи. З цієї кількості 9 000 призовників надійдуть до Збройних сил України, 600 - до Державної спецслужби транспорту, 5 152 - до Національної гвардію, 4 000 - до Державної прикордонної служби.

Також на засіданні уряду затвердили суму витрат на призовну кампанію. Очікується, що весняна кампанія обійдеться майже в 74 млн гривень.

Фото: розпорядження Кабміну

Зазначимо, восени 2018 року на строкову службу закликали майже 18 тисяч осіб, а в рамках весняної кампанії число призовників склало більше 14 тис. осіб, з них 9 тисяч призвали до Збройних сил. Традиційно весняний призов на строкову службу починається 1 квітня і триває три місяці.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що протягом 2016-2018 років до Збройних сил України на службу за контрактом прийшли більше 130 тисяч осіб.