Весенний призыв закончился в июле из-за COVID-19: призвали 16,5 тысяч украинцев

Фото: нацгвардейци в медицинских масках (РБК-Украина)

Призывникам делали тесты на коронавирус

В Украине завершили призыв граждан на срочную военную службу. Из-за карантина его проводили в течение мая-июля 2020 года.

Об этом сообщили в пресс-службе Генштаба ВСУ.

Всего на срочную службу призвали 16460 человек, из них в Вооруженные силы Украины - 9 тысяч человек; в Национальную гвардию Украины - 5460 человек; в Государственную специальную службу транспорта - 700 человек; в Государственную пограничную службу Украины - 1 300 человек.

Призыв проводили в условиях, связанных с мерами, которые осуществляют с целью недопущения распространения СOVID-19.

В Генштабе уверяют, что всем призывникам перед отправкой в ​​войска, с помощью местных государственных администраций, проводили соответствующие тесты на выявление коронавирусной инфекции.

"Также, молодое пополнение, которое поступало в военные части в течение двух недель располагалось отдельно от другого личного состава, с целью осуществления их усиленного медицинского наблюдения, контроля и соблюдения мер эпидемиологической безопасности", - говорится в сообщении.

Напомним, в этом году весенняя призывная кампания сместилась из-за пандемии и карантина.

РБК-Украина писало, что в ВСУ резко увеличилось количество больных коронавирус.