Весняний призов закінчився в липні через COVID-19: призвали 16,5 тисяч українців

Фото: нацгвардійці у медичних масках (РБК-Україна)

Призовникам робили тести на коронавірус

В Україні завершили призов громадян на строкову військову службу. Через карантин його проводили протягом травня-липня 2020 року.

Про це повідомили у прес-службі Генштабу ЗСУ.

Усього на строкову службу призвали 16 460 осіб, із них до: Збройних сил України - 9 000 осіб; Національної гвардії України - 5 460 осіб; Державної спеціальної служби транспорту - 700 осіб; Державної прикордонної служби України –-1 300 осіб.

Призов проводили в умовах пов’язаних із заходами, які здійснюють з метою недопущення розповсюдження СOVID-19.

У Генштабі запевняють, що усім призовникам, перед відправкою у війська, за допомогою місцевих державних адміністрацій, проводили відповідні тести на виявлення коронавірусної інфекції.

"Також, молоде поповнення, яке надходило у військові частини протягом двох тижнів розташовувалося окремо від іншого особового складу, з метою здійснення їхнього посиленого медичного спостереження, контролю та дотримання заходів протиепідеміологічної безпеки", - говориться в повідомленні.

Нагадаємо, в цьому році весняна призовна кампанія змістилася через пандемію і карантину.

РБК-Україна писало, що у ЗСУ різко збільшилася кількість хворих на коронавірус.