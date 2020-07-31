В ВСУ резко увеличилось количество больных коронавирусом

Фото: нацгвардійці в медицинских масках (РБК-Украина)

С начала недели заболеваемость возросла более чем в 15 раз

С понедельника текущей недели в Вооруженных силах Украины зафиксировали 81 случай заражения коронавирусом. Чуть меньше половины из них произошло за минувшие сутки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные командования Медицинских сил ВСУ.

Увеличение случаев заболевания фиксируется с понедельника, 27 июля. Согласно данным Медицинских сил, рост больных в ВСУ происходил следующим образом:

27 июля - 2 новых случая;

28 июля - 13 новых случаев;

29 июля - 12 новых случаев;

30 июля - 20 новых случаев;

31 июля - 34 новых случая.

"По состоянию на 10:00 31 июля, в Вооруженных силах Украины на острую респираторную болезнь COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, болеет 189 человек", - сообщили в командовании.

В общем от коронавируса вылечились 616 человек, 5 пациентов умерли от осложнений, вызванных COVID-19. На изоляции, в том числе самоизоляции, находится 538 человек.

Ранее вспышку коронавируса обнаружили в общежитии столичного Института спецсвязи и защиты информации. COVID-19 подтвердили у почти 140 курсантов.

Напомним, вчера в Киеве зафиксировали рекордное количество новых больных коронавирусом.