Весенний призыв: зачем Зеленский начал перезагрузку власти

Президент Владимир Зеленский предложил фракции "Слуга народа" принять заявление премьер-министра Алексея Гончарука об отставке. Следующий шаг: перезагрузка правительства, хотя некоторые члены Кабмина сохранят свои должности. Уже можно сказать наверняка, что главой МВД останется Арсен Аваков.

Правительство "новых лиц" с двумя "старыми" министрами проработало всего полгода. Результаты его деятельности Банковую не впечатлили, сыграла свою роль и социология. "Правительство всех нас тянет вниз", – заявил изданию собеседник в команде президента.

Сбросить "балласт"

Разговоры о перестановках в Кабмине ведутся еще с конца прошлого года. Тогда в команде Зеленского хотели провести замену нескольких министров в феврале. Затем позиции лично главы правительства пошатнул "пленочный скандал". Но президент решил дать Алексею Гончаруку еще один шанс и посоветовал всерьез обдумать будущие ротации в Кабмине.

Однако, по информации РБК-Украина, увидев февральскую социологию, в команде Зеленского всерьез задумались над заменой премьер-министра. Последние соцопросы показали, что 44% граждан хотят отставки всего правительства. При этом полностью поддерживают деятельность лично Гончарука только 6,1% опрошенных.

Показатели доверия и недоверия к Верховной раде как к институту примерно такие же, как и к правительству. Но отправить парламент на перевыборы до июля формально нельзя. Снижение рейтингов у президентской партии пока не настолько критично, чтобы вновь заходить в избирательную кампанию.

К тому же не факт, что на досрочных выборах Рады "Слуга народа" сможет вновь заполучить монобольшинство. Потому "гасить" народное недовольство решили за счет непопулярного Кабмина.

Впрочем, годовой иммунитет есть и у правительства. Потому единственный способ отставки Гончарука – это увольнение по собственному желанию. Причем в команде Зеленского были убеждены, что премьер добровольно напишет заявление об уходе по требованию президента. Что он и сделал.

На Банковой накопился внушительный список претензий к Гончаруку: от провала плана поступлений в госбюджет до медицинской реформы.

"Еще одного шанса у премьера не будет. Слишком много приходится исправлять лично Зеленскому. В том числе негатив с земельной реформой, Новыми Санжарами и кодированием телеканалов", – объяснил РБК-Украина близкий к ОП источник.

При этом депутаты монобольшинства заявили изданию, что Зеленскому особо не придется упрашивать Верховную раду дать голоса за отставку Гончарука. Мол, премьер так и не услышал пожелание "наладить связь с парламентом" еще после скандала с "прослушкой".

"Пренебрежительное поведение, отсутствие результатов, ошибки в правительственных законопроектах, непрозрачные назначения в госсекторе… Этим Гончарук умудрился настроить против себя даже лояльных раньше людей во фракции", – уточнил собеседник в "Слуге народа".

Оставлять Гончарука в команде Зеленского также не планируют. "С ним скоро уже никто даже здороваться не будет. Он не плохой, он не коррупционер. Но быть хорошим парнем – это не профессия", – отметил близкий к Банковой источник.

Еще в понедельник на брифинге Гончарук утверждал, что не писал заявление об отставке. На следующий день после заседания Кабмина он сказал министрам, что уходит.

Уход Гончарука влечет за собой отставку и всего правительства. Если с увольнением премьера проблем возникнуть не должно, то вот собрать голоса за новую конфигурацию Кабмина – задача непростая.

Кадровые "пятнашки"

На прошлой неделе информированные собеседники издания говорили, что на должность главы правительства Банковая рассматривает кандидатуры Сергея Тигипко и Валерия Хорошковского. Однако они оба подпадают под люстрацию. Ожидалось, что во вторник Конституционный суд может пересмотреть закон об очищении власти, но этот вопрос перенесли.

Потому у Зеленского решили назначить премьером Шмыгаля на "испытательный срок". Влиятельный собеседник в “Слуге народа” допустил, что это временная мера, возможно, до осени. Мол, потом на Банковой могут опять вернуться к идее вернуть во власть кого-то из чиновников "старой закалки".

В политических кругах Дениса Шмыгаля считают креатурой Рината Ахметова. Дело в том, что он больше года руководил Бурштынской ТЭС, которая входит в холдинг ДТЭК, принадлежащий этому олигарху. Однако до этого Шмыгаль сам занимался бизнесом, работал во Львовской ОГА и руководстве местной Фискальной службы.

В разговоре с РБК-Украина влиятельный депутат не из числа "слуг народа" отметил, что привязывать главного претендента на премьерский пост к Ахметову не стоит.

"Он человек президента на 100%. С Зеленским они сошлись еще когда Шмыгаля рассматривали на львовского губернатора. Потом назначили в Ивано-Франковск и он показал быстрый результат. Там местный бизнес очень им остался доволен", – добавил источник.

На заседании фракции "Слуга народа" вечером вторника, 3 марта, Владимир Зеленский презентовал Дениса Шмыгаля в качестве единственного кандидата на должность премьер-министра. Тот, в свою очередь, принес депутатам список нового Кабмина.

Депутат Галина Янченко после заседания фракции сказала журналистам, что в правительстве должны остаться вице-премьер по цифровой трансформации Михаил Федоров, министр юстиции Денис Малюська и министр инфраструктуры Владислав Криклий.

По данным РБК-Украина, вице-премьер по евроинтеграции Дмитрий Кулеба также займет пост главы МИД. Планируется вернуть министерство сельского хозяйства, а Минэкономики возглавит Роман Жуковский. Министром по вопросам оккупированных территорий станет Алексей Резников.

Министерство финансов может возглавить Игорь Уманский, Минобороны – Андрей Таран, министерство соцполитики – Марина Лазебная, а Минздрав – Илья Емец. Должно снова появиться министерство спорта, которое планируют отдать Вадиму Гутцайту.

Министром Кабмина хотят назначить Олега Немчинова. Должность Шмыгаля в министерстве развития общин займет Алексей Чернышов или Людмила Бугай. На новую должность вице-премьера по оборонной промышленности предложен Олег Коростелев.

По состоянию на вечер вторника собеседования с некоторыми кандидатами все еще продолжаются. Вопросы остаются по четырем министерствам, уточнила РБК-Украина заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук. Речь идет о претендентах на пост руководителей Минэнерго, Минобразования, Минкульта и МинАПК. Также идет поиск кандидатур на должность первого вице-премьера, который должен курировать экономический и промышленный блок.

"Если по каким-то из этих министерств не будут приняты решения, то некоторое время они будут работать под руководством исполняющих обязанности. С Дмитрием Дубилетом еще будет дополнительное собеседование. Будет еще беседа с Тимофеем Миловановым, которому предлагают пост министра АПК, и с Владимиром Бородянским. Неизвестно, захочет ли он возглавлять Минкульт", – пояснила Кравчук.

Однозначно останется в Кабмине Арсен Аваков. Это назначение, пожалуй, единственное вызвало явное недовольство на заседании фракции. Будущий Кабмин Шмыгаля станет уже пятым по счету составом правительства, в котором он занимает свой пост. Зеленский, как и полгода назад, опять заявил депутатам, что другой подходящей кандидатуры на министра внутренних дел у него нет.

Одним махом

"Такое ощущение, что у руководства государства нет стратегии и оно пытается сбалансировать интересы всех крупных игроков", – сказал РБК-Украина один из влиятельных нардепов "Слуги народа".

Не факт, что одних голосов президентской фракции хватит для утверждения нового Кабмина. Потому на Банковой решили заручиться поддержкой ОПЗЖ и депутатских групп.

"Это значит конец монокоалиции. По факту будет коалиционное правительство. Дальше фракция будет еще сильнее дробиться, а это очень плохая история перед местными выборами", – отметил собеседник.

В монобольшинстве уверены, что у "кадровых чисток" есть еще один бенефициар – новый глава Офиса президента Андрей Ермак. "Он непосредственно влияет на эту историю. По крайней мере сбивает "богдановских", – сказал изданию источник в "Слуге народа".

На выходных глава ОП был замечен с Гончаруком в одном из киевских ресторанов. По словам премьера, обсуждался "ряд рабочих вопросов". По информации РБК-Украина, Ермак предложил Зеленскому кандидатуру нового министра обороны, также у него был конфликт с главой МИД Вадимом Пристайко – эти квоты заполняет сам президент.

Угроза отставки зависла над генеральным прокурором Русланом Рябошапкой. Считается, что его и Гончарука в команду Зеленского привел Андрей Богдан. К вечеру вторника на сайте парламента появилось постановление о выражении недоверия главе Офиса генпрокурора.

Перед заседанием фракции посольство США в Украине сообщило, что послы стран "Большой семерки" встретятся с Рябошапкой, "чтобы обсудить значительный прогресс, которого он достиг в реформировании Офиса генерального прокурора”. Позже на Банковой заявили, что с теми же послами встретился и Андрей Ермак.

На внеочередном заседании Рады в среду запланирован отчет руководителей правоохранительных органов. В "Слуге народа" отметили, что больше всего вопросов накопилось к работе Рябошапки и директора Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника.

По словам нардепа Ирины Верещук, Рябошапку могут уволить, если его отчет будет признан неудовлетворительным. Новым генпрокурором может стать депутат "Слуги народа" Сергей Ионушас – фракция поддержала его кандидатуру на сигнальном голосовании. В то же время его коллега Галина Янченко отметила, что Рада планирует только заслушать отчет силовиков, якобы об отставке завтра речь не идет.

Процедура также не предполагает увольнения Сытника. Ранее послы G7 напомнили, что оно должно происходить согласно законодательству. Оппоненты директора НАБУ настаивают, что суд признал Сытника коррупционером. Правда речь идет об административном правонарушении, что по действующему закону не является поводом для его увольнения.

"Завтра отчет в Раде, потом отчет президенту, потом мы еще раз собираемся и решаем, завтра же. У меня нет понимания будет ли это завтра, но снимать будем", – заявил РБК-Украина один из депутатов из числа противников Сытника.

От внеочередного заседания Рады ожидать сюрпризов пока не приходится. Владимир Зеленский продолжает диктовать свою волю парламенту и Кабмину. По крайне мере так картинка преподносится избирателю. Однако уже через полгода после "триумфа новых лиц" президент вынужден мириться с пожеланиями других политических игроков. Хотя некоторых из них он сам привел к власти.

Над текстом работали: Ульяна Безпалько, Милан Лелич и Влад Красинский.