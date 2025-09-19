UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні

Вертоліт Трампа робив екстрену посадку у Лондоні: що відомо

Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Вертоліт із президентом США Дональдом Трампом і його дружиною Меланією у четвер, 18 вересня, робив екстрену посадку у Лондоні через гідравлічну проблему.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Independent.

Як повідомляється, Трамп і його дружина були змушені пересісти на інший вертоліт, прямуючи до лондонського аеропорту Станстед.

Прессекретар Білого дому Керолайн Левітт заявила, що вертоліт, на борту якого перебував президент США, приземлився в аеропорту Лутон "через незначну гідравлічну проблему".

За її словами, рішення було прийнято "з міркувань надзвичайної обережності", 

Левітт додала, що Трамп безпечно сів на борт допоміжного гелікоптера. Його прибуття затрималося на кілька хвилин.

Візит Трампа до Британії

Нагадаємо, що 17 вересня президент США Дональд Трамп зі своєю дружиною Меланією прибув із візитом до Великої Британії.

Там він зустрівся з британським королем Чарльзом III. Останній під час спільної вечері з Трампом у заяві для преси закликав об'єднатися для підтримки України.

18 вересня президент США зустрівся з прем'єр-міністром Британії Кіром Стармером. Сторони підписали величезну інвестиційну угоду на сотні мільярдів фунтів стерлінгів. Вона передбачає багатомільярдні взаємні інвестиції в Британію та США.

Читайте РБК-Україна в Google News
ВеликобританіяЛондонВашингтонДональд Трамп