США та Британія уклали інвестиційну угоду на сотні мільярдів: що відомо

Британія, Четвер 18 вересня 2025 17:39
UA EN RU
США та Британія уклали інвестиційну угоду на сотні мільярдів: що відомо Фото: президент США Дональд Трамп та прем'єр Британії Кір Стармер (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Президент США Дональд Трамп та прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер 18 вересня підписали величезну інвестиційну угоду на сотні мільярдів фунтів стерлінгів. Вона передбачає багатомільярдні взаємні інвестиції в Британію та США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Time та сайт уряду Великої Британії.

Зокрема Стармер назвав інвестиційну угоду між двома країнами рекордною за обсягом коштів, які планується вкласти з обох сторін. Загальні американські інвестиції у Велику Британію складуть 150 мільярдів фунтів стерлінгів, водночас Британія інвестує в США до 100 мільярдів.

"Який день, 250 мільярдів фунтів стерлінгів перетікають через Атлантику в обидва боки... Це найбільший інвестиційний пакет такого роду в історії Великої Британії", - заявив британський прем'єр.

Що вкладають американці

Зазначається, що внаслідок американських інвестицій буде створено понад 7600 нових робочих місць по всій Британії. Зокрема в рамках угоди планується побудувати 12 нових вдосконалених ядерних реакторів.

Але зосереджуватися інвестиції будуть переважним чином на індустрії штучного інтелекту. Куди саме й ким будуть вкладатися американські гроші:

  • Компанія Blackstone протягом 10 років вкладе в Британії 100 мільярдів фунтів стерлінгів.
  • Інвестиційна компанія Prologis вкладе 3,9 мільярда фунтів стерлінгів в Кембридж, а також в модернізацію термінала в Давентрі.
  • Компанія Palantir інвестує до 1,5 мільярда фунтів стерлінгів в британські оборонні інновації.
  • Значні інвестиції очікуються від компаній Nvidia, Nscale, OpenAI, Google та Salesforce.
  • Серед інших вкладників - американські компанії Amentum, Boeing (яка отримала замовлення на переобладнання в Британії двох літаків для ВПС США), інженерна фірма STAX та багато інших.

"Ці рекордні інвестиції створять тисячі високоякісних робочих місць по всій Великій Британії - від чистої енергії до передового виробництва. Тісна співпраця зі США зміцнює наші глобальні позиції та забезпечує реальні результати для британського бізнесу", - заявив міністр економіки Британії Пітер Кайл.

Що вкладає Британія

Британські компанії також взяли на себе зобов'язання інвестувати до 100 мільярдів фунтів стерлінгів в американську економіку:

  • Фармацевтична компанія GSK інвестує майже 22 мільярди фунтів стерлінгів в США протягом п'яти років.
  • Платіжна система Revolut планує інвестувати 500 мільйонів доларів в США протягом наступних п'яти років.
  • Британська технологічна компанія Urenco займеться інвестиціями в ядерну енергетику.
  • British Petroleum планує інвестувати понад 3,6 мільярда фунтів стерлінгів в США протягом п'яти років, щоб підтримати вже існуючі інвестиції.
  • Серед інших інвесторів - технокомпанія Sage, OakNorth, страховик Rothesay та багато інших.

Нагадаємо, що 17 вересня Трамп прибув із візитом до Великобританії. Там він зустрівся з британським королем Чарльзом III - останній під час спільної вечері з Трампом у заяві для преси закликав об'єднатися для підтримки України.

Сполучені Штати Америки Великобританія
