RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине

Вертолет Трампа совершал экстренную посадку в Лондоне: что известно

Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Вертолет с президентом США Дональдом Трампом и его женой Меланией в четверг, 18 сентября, совершал экстренную посадку в Лондоне из-за гидравлической проблемы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Independent.

Как сообщается, Трамп и его супруга были вынуждены пересесть на другой вертолет, направляясь в лондонский аэропорт Станстед.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что вертолет, на борту которого находился президент США, приземлился в аэропорту Лутон "из-за незначительной гидравлической проблемы".

По ее словам, решение было принято "из соображений чрезвычайной осторожности",

Левитт добавила, что Трамп безопасно сел на борт вспомогательного вертолета. Его прибытие задержалось на несколько минут.

 

Читайте РБК-Украина в Google News
ВеликобританияЛондонВашингтонДональд Трамп