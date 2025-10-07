Вертоліт медичної служби впав і розбився на шосе в Каліфорнії (відео)

За даними очевидців, аварія сталася на трасі в момент, коли вертоліт рухався над дорогою, що спричинило значні перешкоди для руху транспорту.

На борту вертольота перебували три людини.

Пожежні та служби швидкої допомоги, які прибули на місце події, повідомили, що постраждалі були живі і отримали першу медичну допомогу на місці аварії. Разом з тим, характер травм дуже серйозний, тому всіх постраждалих було терміново госпіталізовано до найближчих медичних закладів.

Вертоліт, який надає повітряну медичну допомогу, був ідентифікований як N414RX.

Причини падіння вертольота наразі встановлюються. Розслідування ведуть місцеві авіаційні та рятувальні служби, щоб з’ясувати обставини інциденту і запобігти подібним випадкам у майбутньому.

Відомо, що компанія REACH Air Medical спеціалізується на медичних перевезеннях пацієнтів і є однією з провідних авіамедичних служб у США.