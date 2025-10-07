RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Выборы в Молдове Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине

Вертолет медицинской службы упал и разбился на шоссе в Калифорнии (видео)

Иллюстративное фото: пожарные США (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

Медицинский вертолет REACH Air Medical разбился неподалеку от Сакраменто после взлета из медицинского центра университета в Дейвисе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По данным очевидцев, авария произошла на трассе в момент, когда вертолет двигался над дорогой, что вызвало значительные препятствия для движения транспорта.

На борту вертолета находились три человека.

Пожарные и службы скорой помощи, прибывшие на место происшествия, сообщили, что пострадавшие были живы и получили первую медицинскую помощь на месте аварии. Вместе с тем, характер травм очень серьезный, поэтому все пострадавшие были срочно госпитализированы в ближайшие медицинские учреждения.

Вертолет, оказывающий воздушную медицинскую помощь, был идентифицирован как N414RX.

Причины падения вертолета в настоящее время устанавливаются. Расследование ведут местные авиационные и спасательные службы, чтобы выяснить обстоятельства инцидента и предотвратить подобные случаи в будущем.

Известно, что компания REACH Air Medical специализируется на медицинских перевозках пациентов и является одной из ведущих авиамедицинских служб в США.

 

Напомним, 21 июля на территорию школы и колледжа Milestone в районе Уттара в Дакке упал учебный самолет ВВС Бангладеш. Есть погибшие и раненые.

Кроме того, 12 июня вблизи аэропорта в индийском городе Ахмедабад произошла масштабная авиакатастрофа, в результате которой погибло около 300 человек. Подробнее о том, что известно о трагедии, можно узнать в материале РБК-Украина.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты АмерикиАвиакатастрофа