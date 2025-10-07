ua en ru
Вт, 07 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Вибори в Молдові Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

Вертоліт медичної служби впав і розбився на шосе в Каліфорнії (відео)

США, Вівторок 07 жовтня 2025 08:00
UA EN RU
Вертоліт медичної служби впав і розбився на шосе в Каліфорнії (відео) Ілюстративне фото: пожежники США (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

Медичний вертоліт REACH Air Medical розбився неподалік Сакраменто після зльоту з медичного центру університету в Дейвісі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За даними очевидців, аварія сталася на трасі в момент, коли вертоліт рухався над дорогою, що спричинило значні перешкоди для руху транспорту.

На борту вертольота перебували три людини.

Пожежні та служби швидкої допомоги, які прибули на місце події, повідомили, що постраждалі були живі і отримали першу медичну допомогу на місці аварії. Разом з тим, характер травм дуже серйозний, тому всіх постраждалих було терміново госпіталізовано до найближчих медичних закладів.

Вертоліт, який надає повітряну медичну допомогу, був ідентифікований як N414RX.

Причини падіння вертольота наразі встановлюються. Розслідування ведуть місцеві авіаційні та рятувальні служби, щоб з’ясувати обставини інциденту і запобігти подібним випадкам у майбутньому.

Відомо, що компанія REACH Air Medical спеціалізується на медичних перевезеннях пацієнтів і є однією з провідних авіамедичних служб у США.

Нагадаємо, 21 липня на територію школи і коледжу Milestone в районі Уттара в Дацці впав навчальний літак ВПС Бангладеш. Є загиблі і поранені.

Крім того, 12 червня поблизу аеропорту в індійському місті Ахмедабад сталася масштабна авіакатастрофа, внаслідок якої загинуло близько 300 осіб. Детальніше про те, що відомо про трагедію, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати Америки Авіакатастрофа
Новини
"Фламінго" вже б’ють по Росії? Зеленський натякнув на удари українськими ракетами
"Фламінго" вже б’ють по Росії? Зеленський натякнув на удари українськими ракетами
Аналітика
Нова загроза? Чи зможуть противники України перемогти на виборах у Чехії
Дмитро Левицькийкореспондент РБК-Україна Нова загроза? Чи зможуть противники України перемогти на виборах у Чехії