ua en ru
Вт, 07 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Выборы в Молдове Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Вертолет медицинской службы упал и разбился на шоссе в Калифорнии (видео)

США, Вторник 07 октября 2025 08:00
UA EN RU
Вертолет медицинской службы упал и разбился на шоссе в Калифорнии (видео) Иллюстративное фото: пожарные США (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

Медицинский вертолет REACH Air Medical разбился неподалеку от Сакраменто после взлета из медицинского центра университета в Дейвисе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По данным очевидцев, авария произошла на трассе в момент, когда вертолет двигался над дорогой, что вызвало значительные препятствия для движения транспорта.

На борту вертолета находились три человека.

Пожарные и службы скорой помощи, прибывшие на место происшествия, сообщили, что пострадавшие были живы и получили первую медицинскую помощь на месте аварии. Вместе с тем, характер травм очень серьезный, поэтому все пострадавшие были срочно госпитализированы в ближайшие медицинские учреждения.

Вертолет, оказывающий воздушную медицинскую помощь, был идентифицирован как N414RX.

Причины падения вертолета в настоящее время устанавливаются. Расследование ведут местные авиационные и спасательные службы, чтобы выяснить обстоятельства инцидента и предотвратить подобные случаи в будущем.

Известно, что компания REACH Air Medical специализируется на медицинских перевозках пациентов и является одной из ведущих авиамедицинских служб в США.

Напомним, 21 июля на территорию школы и колледжа Milestone в районе Уттара в Дакке упал учебный самолет ВВС Бангладеш. Есть погибшие и раненые.

Кроме того, 12 июня вблизи аэропорта в индийском городе Ахмедабад произошла масштабная авиакатастрофа, в результате которой погибло около 300 человек. Подробнее о том, что известно о трагедии, можно узнать в материале РБК-Украина.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки Авиакатастрофа
Новости
"Фламинго" уже бьют по России? Зеленский намекнул на удары украинскими ракетами
"Фламинго" уже бьют по России? Зеленский намекнул на удары украинскими ракетами
Аналитика
Новая угроза? Смогут ли противники Украины победить на выборах в Чехии
Дмитрий Левицкийкорреспондент РБК-Украина Новая угроза? Смогут ли противники Украины победить на выборах в Чехии