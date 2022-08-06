Вертолеты, БМП и мины: Какие "трофеи" удалось достать из рек под Киевом

Из рек Днепр и Ирпень в Киевской области вытащили два вертолета ВКС РФ, более 10 вражеских боевых машин и два десятка мин.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Национальной гвардии Украины.

Отмечается, что работы по разминированию и обследованию водоемов в Киевской области, где велись боевые действия, продолжаются. За это время водолазы Нацгвардии обследовали 93,5 км квадратных рек, в том числе Днепр, Ирпень и Киевское водохранилище. "Выявлены и подняты вертолеты – 2 единицы, боевые бронированные машины – 2 единицы, боевые машины пехоты – 3 единицы, боевые машины десанта – 6 единиц, противотанковые мины – 21 единица", - рассказали в ведомстве.