ua ru
Сб, 06 августа News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Вертолеты, БМП и мины: Какие "трофеи" удалось достать из рек под Киевом

Новина українською →
Киев, Суббота 06 августа 2022 11:16
Вертолеты, БМП и мины: Какие "трофеи" удалось достать из рек под Киевом Фото: остатки вертолета ВКС России подняли из реки Днепр (facebook.com/NGUmainpage)
Автор: Руслан Гаращенко

Из рек Днепр и Ирпень в Киевской области вытащили два вертолета ВКС РФ, более 10 вражеских боевых машин и два десятка мин.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Национальной гвардии Украины.

Отмечается, что работы по разминированию и обследованию водоемов в Киевской области, где велись боевые действия, продолжаются.

За это время водолазы Нацгвардии обследовали 93,5 км квадратных рек, в том числе Днепр, Ирпень и Киевское водохранилище.

"Выявлены и подняты вертолеты – 2 единицы, боевые бронированные машины – 2 единицы, боевые машины пехоты – 3 единицы, боевые машины десанта – 6 единиц, противотанковые мины – 21 единица", - рассказали в ведомстве.

Напомним, за минувшие сутки Вооруженные силы Украины уничтожили десяток вражеских танков, а также 250 человек личного состава российской армии.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Киевская область Война в Украине
NEWS
Десяток танков и 250 оккупантов: Генштаб назвал новые потери России
Десяток танков и 250 оккупантов: Генштаб назвал новые потери России
DAILY
Почему Западу выгодно давать Украине оружие и когда заработает ленд-лиз
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Почему Западу выгодно давать Украине оружие и когда заработает ленд-лиз