Вертольоти, БМП і міни: Які "трофеї" вдалося дістати з річок під Києвом

З річок Дніпро та Ірпінь у Київській області витягли два вертольоти ВКС РФ, понад 10 ворожих бойових машин і два десятки мін.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Національної гвардії України.

Зазначається, що роботи з розмінування та обстеження водойм у Київській області, де велися бойові дії, тривають. За цей час водолази Нацгвардії обстежили 93,5 км квадратних річок, у тому числі Дніпро, Ірпінь та Київське водосховище. "Виявлені і підняті вертольоти – 2 одиниці, бойові броньовані машини – 2 одиниці, бойові машини піхоти – 3 одиниці, бойові машини десанту – 6 одиниць, протитанкові міни - 21 одиниця", - розповіли у відомстві.