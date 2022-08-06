Десяток танков и 250 оккупантов: Генштаб назвал новые потери России
Фото: ВСУ за минувшие сутки ликвидировали еще 250 оккупантов (Getty Images)
ВСУ за минувшие сутки ликвидировали еще 250 оккупантов и десяток танков врага. Всего Россия за время полномасштабной войны потеряла в Украине уже 41 900 своих военных убитыми.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ в Facebook.
Общие боевые потери противника на 06.08 ориентировочно составили:
- личного состава - около 41900 (+250) человек ликвидировано,
- танков - 1802 (+10) ед,
- боевых бронированных машин - 4051 (+19) ед,
- артиллерийских систем - 955 (+5) ед,
- РСЗО - 260 (+0) ед,
- средства ПВО - 127 (+4) ед,
- самолетов - 223 (+0) ед,
- вертолетов - 191 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 744 (+2),
- крылатые ракеты - 182 (+0),
- корабли / катера - 15 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 2970 (+6) ед,
- специальная техника - 85 (+2).
В Генштабе отметили, что наибольшие потери противник понес на Донецком направлении.
Напомним, украинские военные за 5 августа на южном направлении ликвидировали 79 российских солдат, четыре танка Т-72 и две самоходные гаубицы "Мста-С".
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