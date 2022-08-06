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Десяток танков и 250 оккупантов: Генштаб назвал новые потери России

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Киев, Суббота 06 августа 2022 09:17
Десяток танков и 250 оккупантов: Генштаб назвал новые потери России Фото: ВСУ за минувшие сутки ликвидировали еще 250 оккупантов (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

ВСУ за минувшие сутки ликвидировали еще 250 оккупантов и десяток танков врага. Всего Россия за время полномасштабной войны потеряла в Украине уже 41 900 своих военных убитыми.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ в Facebook.

Общие боевые потери противника на 06.08 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 41900 (+250) человек ликвидировано,
  • танков - 1802 (+10) ед,
  • боевых бронированных машин - 4051 (+19) ед,
  • артиллерийских систем - 955 (+5) ед,
  • РСЗО - 260 (+0) ед,
  • средства ПВО - 127 (+4) ед,
  • самолетов - 223 (+0) ед,
  • вертолетов - 191 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 744 (+2),
  • крылатые ракеты - 182 (+0),
  • корабли / катера - 15 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 2970 (+6) ед,
  • специальная техника - 85 (+2).

В Генштабе отметили, что наибольшие потери противник понес на Донецком направлении.

    Напомним, украинские военные за 5 августа на южном направлении ликвидировали 79 российских солдат, четыре танка Т-72 и две самоходные гаубицы "Мста-С".

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