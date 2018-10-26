ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Выборы Президента 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы

"Вертолетную площадку Януковича" могут использовать для санитарной авиации, - КГГА

Новости » Общество    26.10.2018 - 14:53
Фото: КВЦ "Парковый" (facebook.com/LlutsenkoYuri)
Фото: КВЦ "Парковый" (facebook.com/LlutsenkoYuri)

В выставочном центре "Парковый" будут проводить общегородские мероприятия

Принятую в управление вертолетную площадку конгрессно-выставочного центра "Парковый" могут использовать для санитарной авиации. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на релиз прокуратуры Киева.  

По словам замглавы КГГА Николая Поворозника, КВЦ "Парковый" будет использоваться в культурных и социальных проектах. Кроме того, по результатам ревизии вертолетной площадки будет решен вопрос о ее возможной эксплуатации в санитарной авиации.

"Мы не собираемся отменять запланированные в КВЦ "Парковый" мероприятия. Мы будем менять негативный имидж этого объекта, проводить общегородские мероприятия и сделаем объект открытым для общества. То есть в управлении будет присутствовать, как экономическая, так и социальная составляющая", - отметил он.

Отметим, на сегодня КВЦ "Парковый" арестован в рамках уголовного производства. После завершения уголовных производств имущество могут конфисковать в пользу государства или вернуть владельцу.

Напомним, ранее сообщалось, что "вертолетную площадку Януковича" передали киевскому коммунальному предприятию.

Отметим, в октябре 2017 года журналисты программы "Схемы" заявили, что "вертолетную площадку" Януковича продолжает контролировать его окружение.

Генеральная прокуратура с 2014 года расследует дело о злоупотреблении служебным положением, растрате бюджетных средств, злоупотреблении властью в отношении владельца "Паркового" - ООО "Амадеус Ко". Владельца связывают с экс-президентом Украины Виктором Януковичем.  

Защита Януковича продолжит прения 29 октября
Новости Украины КиеввертолетЯнукович
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь