"Вертолетную площадку Януковича" могут использовать для санитарной авиации, - КГГА

Фото: КВЦ "Парковый" (facebook.com/LlutsenkoYuri)

В выставочном центре "Парковый" будут проводить общегородские мероприятия

Принятую в управление вертолетную площадку конгрессно-выставочного центра "Парковый" могут использовать для санитарной авиации. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на релиз прокуратуры Киева.

По словам замглавы КГГА Николая Поворозника, КВЦ "Парковый" будет использоваться в культурных и социальных проектах. Кроме того, по результатам ревизии вертолетной площадки будет решен вопрос о ее возможной эксплуатации в санитарной авиации.

"Мы не собираемся отменять запланированные в КВЦ "Парковый" мероприятия. Мы будем менять негативный имидж этого объекта, проводить общегородские мероприятия и сделаем объект открытым для общества. То есть в управлении будет присутствовать, как экономическая, так и социальная составляющая", - отметил он.

Отметим, на сегодня КВЦ "Парковый" арестован в рамках уголовного производства. После завершения уголовных производств имущество могут конфисковать в пользу государства или вернуть владельцу.

Напомним, ранее сообщалось, что "вертолетную площадку Януковича" передали киевскому коммунальному предприятию.

Отметим, в октябре 2017 года журналисты программы "Схемы" заявили, что "вертолетную площадку" Януковича продолжает контролировать его окружение.

Генеральная прокуратура с 2014 года расследует дело о злоупотреблении служебным положением, растрате бюджетных средств, злоупотреблении властью в отношении владельца "Паркового" - ООО "Амадеус Ко". Владельца связывают с экс-президентом Украины Виктором Януковичем.